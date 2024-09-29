В Австралии уже были случаи, когда эта птица убила человека.

Обычно людям известно, какие животные являются опасными в мире. Однако когда речь идет о птицах, то сразу нельзя определить, кто же из них может быть угрозой. Поэтому издание IFL Science рассказало, какая птица является самой опасной.

Самой опасной в мире среди птиц является южный казуар. Он имеет рост 2 метра, а его вес может достигать до 76 килограммов. Эта птица может вызвать тревогу еще до того, как вы увидите подробнее ее внешность.

Южный казуар имеет великолепные блестящие перья и смешной высокий коричневый шлем на голове, однако это все, что есть в нем положительного. Южного казуара также называют "живым динозавром", ведь если посмотреть на его лапы, то можно увидеть большие и острые когти.

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В издании отметили, что казуары могут убивать и убивали людей. В частности домашний казуар убил человека в 2019 году. В то же время последний раз дикий казуар убил человека почти 100 лет назад. Тогда эта птица перерезала когтями кровеносный сосуд на шее 16-летнего жителя Квинсленда (Австралия).

"Это не значит, что мы советуем вам приближаться к нему - нападения могут быть редкими, но станьте не с той стороны, и он все равно вас убьет. "Не с той стороны" обычно означает, что он ожидает, что вы принесли еду, или что вы слишком близко к нему, его яйцам или птенцам", - отмечают в материале.

Есть еще одна веская причина держаться от этих птиц как можно дальше. В австралийском правительстве считают, что казуары находятся под угрозой исчезновения. Сейчас в дикой природе осталось лишь около 4 тысяч взрослых особей, поэтому регулярные встречи с людьми могут привести к тому, что они привыкнут к ним, что еще больше будет угрожать людям.

Другие интересные факты о животном мире

Ранее у берегов Чили была впервые замечена стая косаток, которые питались дельфинами. В частности кадры с дрона зафиксировали, как косатки успешно охотятся на дельфинов и делятся пищей внутри стаи.

Также ученым удалось зафиксировать огромного кальмара, который "ходил" на длинных конечностях в глубинах океана. Новые кадры были сделаны на глубине 3300 м под поверхностью океана.

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