Животные используют этот природный суперклей, чтобы отпугнуть "как хищников, так и слишком заинтересованных ученых".

Клей помогает лягушкам выжить в сложных ситуациях. Об этом The New York Times рассказал биолог Брюссельского университета Врие Ким Роэлантс.

Он вспомнил, как в 2016 году во время похода через перуанские джунгли поймал древесную лягушку. Когда большое земноводное извивалось, слизь, которую оно оставляло на руках, превращалась в клей.

"Мои пальцы просто прилипли друг к другу. До того, как я это осознал, обе мои руки, мой фонарик, все застряло", - рассказал ученый. Видео дня

Отмечается, что подобные липкие выделения встречаются у других жаб, а также у саламандр. Животные используют этот природный суперклей, чтобы отпугнуть "как хищников, так и слишком заинтересованных ученых".

"Механизм этого быстрого адгезива, включая то, как он эволюционировал у неродственных амфибий, был загадкой. ... Белки, похожие на лапшу, найденные в генеалогическом дереве амфибий, были адаптированы рядом видов для изготовления собственного быстродействующего клея", - говорится в статье.

При этом многие амфибии производят слой слизи на коже. Это сохраняет их влажность и помогает им дышать. Но такие яды не всегда действуют быстро, что приводит к печальным результатам для атакуемой амфибии. Однако клей для амфибий действует почти мгновенно. Стресс от укуса вызывает выделение вязкой жидкости, которая быстро затвердевает.

"Когда амфибия застревает в пасти хищника, например змеи, эта змея в беде. В какой-то момент вы увидите, как змея решит, что это никуда не приведет, сдастся и начнет пытаться избавиться от жабы", - говорит Роэлантс.

По его словам, белок, о котором идет речь, также полон липких сахаров. Добавьте второй белок, который активно связывает первые белки вместе, и вы получите вязкую, чувствительную к давлению слизь, "которая, по сути, является клеем".

"Этот клей является прекрасным примером того, как могут развиваться эволюционные инновации", - резюмировал ученый.

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