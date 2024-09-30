Этот крокодил весит 700 килограммов и достигает более 5 метров.

Генри является старейшим из известных крокодилов в мире, которому около 123 лет. Только за последние несколько десятилетий он стал отцом тысяч потомков, пишет IFL Science.

За эти годы Генри достиг гигантских размеров. Крокодил достигает более 5 метров от морды до хвоста и весит 700 килограммов. Если сравнивать, то средний нильский крокодил вырастает до 4,5 метров и весит примерно 410 килограммов. Несмотря на свое название, этот вид можно встретить на большей части Африки.

"Считается, что Генри родился около 1900 года среди болот дельты Окаванго в Ботсване, согласно данным природоохранного центра Crocworld в Южной Африке, где он живет с 1985 года. По прибытии в Crocworld Генри спаривался по меньшей мере с 6 самками, что позволило его смотрителям подсчитать, что он стал отцом более 10 000 потомков менее чем за 40 лет", - рассказали в материале.

Его день рождения отмечают 16 декабря, поэтому уже зимой ему исполнится 124 года. Однако из-за того, что он родился в дикой природе, его точная дата рождения неизвестна.

В британской телепередаче "Убийца кроксов" рассказали, что Генри был пойман в 1903 году ловцом Сэр Генри, отсюда и происходит его имя, однако эта история не согласуется с информацией на сайте Crocworld, где отмечается, что крокодил провел "большую часть своей жизни" в дельте реки Окаванго.

"Независимо от своей предыстории, Генри, безусловно, замечательный зверь. Он делит свое нынешнее место жительства с другим старым крокодилом, по имени Колгейт, которому, по оценкам, уже 90 лет", - добавили в IFL Science.

В издании отметили, что крокодилы могут достичь 100-летнего возраста в неволе, однако некоторые ученые предполагают, что эти животные могут показывать определенную степень незначительного старения. По их словам, теоретически крокодилы не умирают от "старости", а лишь подвергаются внешним фактором, таким как голод, несчастные случаи или болезни.

Однако было бы ошибкой считать, что крокодилы являются бессмертными. Однако многие факторы, скорее всего, связаны с их выносливостью, но в некоторых исследованиях говорится о том, что это может быть связано с микроорганизмами, которые живут в кишечнике крокодилов.

"Учитывая важность микробиома кишечника для физиологии его хозяина, мы предполагаем, что микробиом кишечника крокодила и/или его метаболиты производят вещества, которые способствуют его "выносливости" и долголетию", - отметили в заключении одного из исследований.

Другие интересные факты о животных

Ранее биологи рассказали, какое животное может родить больше всего детенышей за один раз. В частности в яичниках океанической луна-рыбы (Mola mola) одновременно содержится до 300 миллионов яиц.

Также стало известно, какое животное является самым опасным в мире. По словам исследователей, речь идет о южном казуаре, который имеет рост 2 метра, а его вес может достигать 76 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: