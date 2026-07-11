Не диета и не спорт: ученые назвали привычку, которая продлевает жизнь

Наследственность влияет на продолжительность жизни, однако далеко не является определяющим фактором.

Легендарный актер Дик Ван Дайк, которому в конце 2025 года исполнилось 100 лет, поделился одним из главных секретов своего долголетия. Интересно то, что его секрет является научно подтвержденным.

По словам артиста, он никогда не просыпается в плохом настроении, а ученые утверждают, что такой взгляд на жизнь действительно продлевает ее, пишет Sciencealert.

Исследовательница в области здравоохранения Джоланта Берк отметила, что многочисленные научные работы связали позитивный настрой и оптимизм с более высокой продолжительностью жизни.

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Так, одно из самых известных исследований, начатое еще в 1930-х годах, показало, что участницы, которые в молодости чаще выражали положительные эмоции, в среднем жили на 10 лет дольше, чем менее оптимистичные женщины.

Кроме того, исследование, опубликованное в 2019 году, показало, что оптимизм связан с увеличением продолжительности жизни примерно на 15%. Ученые также выяснили, что оптимистично настроенные люди чаще доживают до 85 лет и старше.

Почему позитивный настрой продлевает жизнь

Исследователи пока не могут точно объяснить механизм этого явления, однако предполагают, что оптимизм помогает легче переносить стресс, способствует укреплению социальных связей и мотивирует человека вести более здоровый образ жизни.

Еще одно масштабное исследование, продолжающееся с 1938 года, показало, что одним из важнейших факторов счастливой и долгой жизни являются крепкие отношения с семьей и друзьями.

По данным ученых, люди, которые были наиболее удовлетворены своим кругом общения в среднем возрасте, к 80 годам чаще сохраняли хорошее здоровье, реже сталкивались с тяжелыми заболеваниями и быстрее восстанавливались после болезней.

Не только гены

Специалисты считают, что наследственность влияет на продолжительность жизни, однако далеко не является определяющим фактором. По некоторым оценкам, около 30% долголетия связано с генетикой, тогда как остальные 70% зависят от образа жизни, включая питание, физическую активность, уровень стресса и психологическое состояние.

Кроме того, исследования показали, что люди старше 50 лет, имеющие четкую цель в жизни, обычно обладают лучшими показателями физического и психического здоровья.

Таким образом, исследования подтвердили, что позитивный настрой, активный образ жизни, крепкие социальные связи и чувство жизненной цели действительно способствуют здоровому старению и увеличить шансы прожить долгую жизнь.

Другие новости о долголетии

Ранее был назван список из 11 продуктов, которые нужно есть, чтобы прожить дольше. Однако, по словам ученых, одного только правильного питания недостаточно. Для увеличения продолжительности жизни рекомендуется также хорошо высыпаться и заниматься спортом.

Ранее ученые назвали одну ежедневную привычку, которая поможет прожить дольше. Эта привычка не усложнит вашу жизнь и отлично впишется в ежедневный распорядок дел.

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