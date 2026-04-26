Как идеально замариновать огурцы: эксперты поделились простым рецептом с освежающим вкусом

По этому рецепту огурцы получатся очень хрустящими.

Этот рецепт маринованных огурцов быстро станет вашим любимым легким и освежающим блюдом. Как пишет Eating Well, свежие и сочные огурцы нарезают тонкими ломтиками вместе с хрустящим сладким луком и маринуют в идеально сбалансированной заправке.

"Вода, выделяющаяся из огурцов, помогает придать сочность заправке, благодаря чему вы получите нежный салат, который при этом остается хрустящим. Укроп и лук-шалот добавляют свежести и цвета", - отмечается в материале.

Польза огурцов и лука

Огурцы - это овощи с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды, что делает их отличным выбором во время диет. Также они богаты витамином K, который важен для обеспечения здоровой свертываемости крови, но может быть проблематичным для людей, принимающих лекарства для разжижения крови.

Видео дня

"Сладкий лук содержит больше природных сахаров, чем испанский или красный лук, что делает его вкус менее резким. Все виды лука богаты противовоспалительными соединениями, которые могут помочь в лечении хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечные заболевания и ожирение", - объяснили в Eating Well.

Ингредиенты

½ стакана рисового уксуса;

2 чайные ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки молотого перца;

1 небольшой зубчик чеснока, натертый;

6 средних огурцов, тонко нарезанных;

1 небольшая сладкая луковица, тонко нарезанная;

2 столовые ложки измельченного свежего лука-шалота;

2 столовые ложки измельченного свежего укропа.

Способ приготовления

Смешайте ½ стакана уксуса, 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли, ½ чайной ложки перца и тертый чеснок в большой миске, пока сахар и соль не растворятся. После чего добавьте нарезанные огурцы, лук и по 2 столовые ложки лука-шалота и укропа; перемешайте, пока ингредиенты не покроются равномерным слоем.

Затем накройте крышкой и поставьте в холодильник, чтобы салат остыл и промариновался, как минимум на один час или до трех дней. Перед подачей перемешайте и слейте жидкость.

Другие советы экспертов

Вас также могут заинтересовать новости: