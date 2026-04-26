Что делать, чтобы имбирь не портился в холодильнике: эксперт поделилась лайфхаком

Для этого вам понадобится морозильная камера.

Расходы на продукты питания продолжают расти, поэтому важно рационально использовать скоропортящиеся продукты, а именно свежие овощи и фрукты. Один из кулинарных экспертов поделился советами о том, как дольше сохранить свежесть имбиря, пишет Mirror.

"Если вы хоть немного похожи на меня, то покупаете имбирь, а он портится, прежде чем вы успеваете его использовать", - отметила автор кулинарных книг Мария Кинан.

Поэтому она объяснила свою технику хранения имбиря.

Видео дня

"Возьмите ложку и соскребите всю кожуру - это самый эффективный способ, который оставляет меньше всего отходов", - сказала Кинан.

В то же время эксперт предупредила зрителей, чтобы они были осторожны, ведь сок может попасть в глаза. После этого она нарезала имбирь на мелкие кусочки и переложила их в пакет с застежкой.

"В этом нет никакого секрета. Теперь вы можете положить его в морозилку, и он сохранится в течение шести месяцев. Теперь у вас будет свежий имбирь, когда захочется", - добавила Мария.

Также она посоветовала написать дату заморозки на пакете, чтобы следить за сроком годности.

Несмотря на то, что многие пользователи TikTok одобрили такой способ, один человек спросил:

"Я слышала, что имбирь не стоит хранить в холодильнике".

Поэтому Мария объяснила:

"Я всегда так делаю, но он все равно через некоторое время высыхает и плесневеет. Поэтому замораживание - лучший способ сохранить его надолго".

Другой человек добавил:

"Я никогда не чищу имбирь. В кожуре тоже много аромата, поэтому я смешиваю все вместе с кожурой. Попробуйте".

Мария поделилась своим подходом: "Смешивать? Я просто мелко нарезаю для приготовления или кладу целый кусочек в горячую воду с лимоном".

В то же время владелица The Ginger People и Gin Gins Эбби Лисон также поддержала этот метод, заявив, что замораживание имбиря - это оптимальный способ сохранения корня без ущерба для его текстуры.

В свою очередь специалист по питанию Марта Стюарт сказала, что замораживание имбиря - это ее любимый способ долгосрочного хранения, поэтому с помощью этой техники он может оставаться свежим в течение шести месяцев.

Другие советы экспертов

Ранее были названы 7 приборов, которые стоит всегда выключать из розетки. По словам экспертов, в этот список вошли кофеварки, электрические чайники, игровые консоли, выпрямители, плойки для волос и другие.

Также ученые назвали напитки, которые хорошо увлажняют организм. Ими оказались черный или зеленый чай, травяные чаи, кофе и теплое молоко.

Вас также могут заинтересовать новости: