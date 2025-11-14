Повышенная влажность осенью создает идеальные условия для размножения опасного для цветов грибка.

Из-за повышенной влажности осенью розы могут быть уязвимыми к такой болезни, как черная пятнистость. Если она значительно распространится, растение может не пережить зиму. Чтобы предотвратить поражение, в ноябре стоит провести с цветами одну простую процедуру, пишет Express.

Отмечается, что черная пятнистость сначала проявляется в виде больших темных пятен на листьях и может быстро распространиться, ослабив растение. Садоводы из Peter Beales Roses говорят, что предотвратить болезнь легко, если вовремя убирать вокруг растения и удалять пораженные части.

"Хотя еще рано начинать обрезать розы, вы можете привести их в порядок, удалив опавшие листья с земли и срезав любые больные листья, чтобы они не загрязняли почву", - советуют садоводы.

Видео дня

По их словам, сбор опавших листьев вокруг роз - один из лучших способов предотвратить распространение болезней в саду в ноябре, ведь грибковые споры размножаются во влажной среде, а когда опавших листьев много - возникают идеальные условия для этого.

Чтобы убрать вокруг роз, нужно всего несколько минут, но польза от этой процедуры огромная, говорят эксперты. В результате улучшится циркуляция воздуха, благодаря чему почва сможет высохнуть после дождя, и это поможет растению оставаться здоровым и без болезней в течение холодного сезона.

Все, что нужно сделать, - это собрать любые листья и лепестки с земли вокруг роз. Обязательно выбрасывайте отходы в мусорный бак, а не в компост, поскольку растительная масса может содержать споры грибков, отметили садоводы. Также они говорят, что стоит вырвать любые сорняки вокруг кустов, поскольку это также уменьшит накопление влаги.

Если у роз есть отмершие стебли, их надо слегка обрезать, но "не делать это слишком", чтобы не повредить растение. Плоды розы - шиповник - имеют красивый вид в это время года, и их можно оставить на кусте, но при условии, если они не гниют.

Убрать вокруг куста розы вы успеете за 10 минут, и если будете делать это хотя бы раз в неделю до начала зимы, то ваши цветы останутся крепкими и в следующем году станут еще здоровее, заверили садоводы.

Ранее УНИАН писал о 5 растениях, которые не стоит сажать в саду. Речь шла о некоторых луковичных, которые ведут себя агрессивно - быстро разрастаются, вытесняют местные виды и становятся почти неистребимыми. В частности, эксперты не советуют сажать подснежник сибирский, испанский колокольчик, итальянский аронник, звезду Вифлеема и бермудскую кислицу.

Вас также могут заинтересовать новости: