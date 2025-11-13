Некоторые луковичные выглядят красиво, но способны разрушить экосистему вашего сада. Узнайте, какие 5 видов считаются инвазивными, почему их лучше избегать и какие растения станут безопасной альтернативой.

Осенью многие садоводы высаживают луковичные, чтобы весной наслаждаться ярким цветением. Но не все виды безопасны: некоторые растения ведут себя агрессивно - быстро разрастаются, вытесняют местные виды и становятся почти неистребимыми. издание Марты Стюарт назвало пять луковичных, которых лучше не сажать, и предложили достойные альтернативы.

Пролеска сибирская

Несмотря на красивые голубые цветы, это растение размножается семенами и мелкими луковицами, вытесняя все остальные виды.

Чем заменить: попробуйте посадить пушкинию или синюю флоксу — они не наносят вреда экосистеме и цветут так же эффектно.

Испанский колокольчик или гиацинтоидес неописанный

Весенний многолетник, который стремительно распространяется и вытесняет местную флору.

Альтернатива: вирджинский колокольчик (Mertensia virginica) — тенелюбивое растение с голубыми колокольчатыми цветами, цветёт с конца марта до мая.

Итальянский аронник

Родом из Европы, аронник быстро распространяется во влажных и тенистых местах и вытесняет местные растения. К тому же он токсичен для людей и животных.

Чем заменить: посадите зубчатую кардимину — безопасный тенелюбивый вид с белыми или розовыми цветами, похожими по декоративности.

Звезда Вифлеема

Это растение считается одним из самых агрессивных — разрастается плотными коврами, и вывести его почти невозможно.

Альтернатива: болотный калюжник — неприхотливое многолетнее растение с белыми лепестками и жёлтой серединкой, предпочитает влажные почвы.

Бермудская кислица

Ярко-жёлтая кислица раньше использовалась как декоративное растение, но теперь признана инвазивной — быстро распространяется с помощью подземных побегов и мелких луковиц.

Чем заменить: жёлтая кислица обыкновенная (Oxalis stricta) — вид с такими же солнечными цветами, но безопасный для окружающей среды.

