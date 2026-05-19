Чтобы отмыть стеклокерамику без повреждений, нужно придерживаться нескольких простых правил, подсказала эксперт.

Не все знают, как очистить плиту от старого жира и нагара, если речь идет не об обычном кухонном приборе, а о стеклокерамическом. Такая варочная поверхность требует особенного ухода.

Профессиональный клинер Жаклин Штайн рассказала Southern Living, как мыть стеклокерамический прибор и при этом не оставить на нем разводов, пятен и царапин. Эксперт также посоветовала, чем оттереть стеклокерамическую плиту. По ее словам, после каждого приготовления ее стоит протирать тряпкой из микрофибры или хлопчатобумажным полотенцем. Она отметила, что это поможет избежать серьезных загрязнений.

Как чистить стеклокерамическую плиту

Перед началом уборки необходимо убедиться, что прибор остыл. Если этого не сделать, можно не только обжечься, но и испортить его внешний вид – на горячей поверхности чистящее средство быстро испарится и оставит разводы.

Чем отмыть стеклокерамическую плиту от нагара

Очень важно подобрать средство, которое подходит для мытья именно стеклокерамической поверхности. Не стоит даже думать над тем, как очистить стеклокерамическую плиту содой, поскольку это вещество – абразив, оно способно повредить прибор. Также нельзя использовать для мытья средства с аммиаком и жесткие кухонные губки.

Вот чем мыть стеклокерамическую плиту лучше всего:

Универсальным чистящим средством.

Жидким мылом.

Средством для чистки и полировки стеклянных варочных панелей.

Раствором для чистки стекол без аммиака.

Его можно заменить белым уксусом, разбавленный водой в пропорции 1 к 1 (смесь нужно перелить в распылитель).

Чтобы отмыть стеклокерамическую плиту от нагара, нужно действовать по такому алгоритму:

Убрать с поверхности мягкой тряпкой видимые загрязнения (например, пыль, крошки, кусочки пищи).

Добавить в воду средство для мытья посуды и растворить его. Смочить тряпку и отжать лишнюю жидкость. Затем слегка влажной тряпкой протереть варочную поверхность. Вместо средства для мытья посуды можно использовать универсальный чистящий раствор.

Если на плите есть пригоревшие остатки еды, их нужно аккуратно срезать специальным скребком для стеклокерамики (он держится под углом 30-45 градусов).

После этого можно наносить раствор для чистки и полировки стеклянных варочных поверхностей. Его нужно распределить по плите равномерно мягкой тряпкой или бумажным полотенцем, но не втирать. Оставьте его на поверхности на 15-30 минут (чем грязнее плита – тем дольше времени понадобится).

Потом используйте мягкую щетку, губку или ткань и очистите поверхность от нагара. Следующий шаг – возьмите влажную мягкую салфетку из микрофибры или хлопчатобумажную ткань и уберите остатки грязи и моющего средства.

Чтобы плита блестела, ее нужно отполировать раствором белого уксуса или средством для мытья стекол. Если не хотите, чтобы на поверхности остались разводы, вытирайте ее бумажным полотенцем или безворсовой тканью.

