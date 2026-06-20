Три ложки этого средства – и полотенца снова станут мягкие и пушистые

Если полотенца стали жёсткими и хуже впитывают влагу, не спешите покупать новые. Вернуть им мягкость и пушистость поможет простое аптечное средство.

Многие считают, что грубые полотенца – признак износа ткани. Однако чаще всего проблема связана с неправильным уходом. На волокнах постепенно накапливаются остатки моющих средств, минералы из жёсткой воды и компоненты кондиционеров для белья. Из-за этого ткань теряет мягкость и хуже впитывает воду.

Как пишет Wprost dom, когда полотенца становятся жёсткими, многие начинают добавлять больше кондиционера. Но это лишь усугубляет ситуацию. Смягчающие вещества создают на волокнах тонкую плёнку, которая делает ткань приятной на ощупь, но снижает её способность впитывать влагу. Поэтому специалисты советуют использовать кондиционеры умеренно или вовсе отказаться от них при стирке полотенец.

Популярным способом восстановления полотенец стал обычный аптечный глицерин. Он удерживает влагу и помогает сохранять эластичность волокон.

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Почему полотенка становятся жесткими:

жёсткая вода;

избыток моющих средств;

частое использование кондиционеров;

перегрузка барабана стиральной машины;

недостаточное полоскание.

Особенно сильно на состояние ткани влияет жёсткая вода, из-за которой на волокнах образуется минеральный налёт.

При какой температура лучше всего стирать полотенца

Стирать полотенца при 90 °C каждый раз не нужно. Для повседневного ухода достаточно температуры 40–60 °C. Она эффективно удаляет загрязнения и большинство микроорганизмов, не повреждая хлопковые волокна. Слишком горячая вода ускоряет износ ткани и снижает её упругость.

Как вернуть полотенцам мягкость - пошаговая инструкция

добавить 2–3 чайные ложки глицерина в отсек для кондиционера;

выбрать режим стирки при температуре 40–60 °C;

использовать обычное количество порошка или геля.

После нескольких стирок полотенца становятся заметно мягче, пышнее и лучше впитывают воду.

Что сделать, чтобы полотенца стали мягкими - лайфхак

Если полотенца стали очень жёсткими, перед стиркой их можно замочить. Для этого растворите 3 столовые ложки глицерина в 2 литрах тёплой воды и оставьте ткань на 30 минут. Такой способ помогает смягчить волокна и частично вернуть им эластичность без агрессивной бытовой химии.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как часто нужно стирать полотенца.

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