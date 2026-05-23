Понадобится всего одна вещь: садоводы нашли простой способ подвязать малину во время дождей

Обычную тонкую вешалку из прачечной можно легко превратить в опору для малины.

Май и июнь - период интенсивного роста малины, но также это время сильных осадков. Мокрые и тяжелые побеги начинают изгибаться к земле, что увеличивает риск появления плесени и повреждений. Поэтому многие владельцы садов ищут способы, не требующие больших затрат. Как пишет Kobieta.Gazeta.PL, все большую популярность приобретает домашнее изобретение, а именно обычная металлическая вешалка.

По словам экспертов, обычную тонкую вешалку из прачечной можно легко превратить в опору для малины. Для этого достаточно будет распрямить металл и сформировать его в широкую букву U.

"Так подготовленный элемент помогает удерживать побеги в вертикальном положении и предотвращает их опадание. Металлическая вешалка одновременно гибкая и прочная, поэтому хорошо стабилизирует кусты даже во время сильных осадков. В отличие от шнурков или пластиковых веревок, он не врезается в молодые стебли и не повреждает кору. Огромным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Вместо того, чтобы покупать готовые опоры, можно использовать предмет, который часто попадает в мусор после получения одежды из прачечной", - отметили в материале.

Как сделать такую опору?

Подготовка этой опоры занимает минуту. Металл следует осторожно отогнуть плоскогубцами или вручную, а затем сформировать широкую петлю. Готовую конструкцию можно зацепить, например, за ограду или решетку. Лучше всего подойдет широкая петля, которая поддерживает несколько побегов одновременно и не сдавливает растения во время роста.

"Благодаря этому ветки остаются устойчивыми, но при этом имеют место для свободного разрастания. Важно также правильное размещение опор. Слишком плотное расположение может затруднять циркуляцию воздуха между побегами и замедлять высыхание листьев после осадков", - объясняет издание.

Отмечается, что приподнятые побеги имеют лучший доступ к свету и воздуху. Благодаря этому плоды могут созревать более равномерно и реже портятся. Кусты также имеют более эстетичный вид, и с них легче собирать плоды.

