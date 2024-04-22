Специалист по алкоголю рассказывает о винных хаках, которые помогут усилить вкус красных и белых вин и произвести впечатление на гостей.

Хранить белое в холодильнике, а красное в шкафу - таковы правила, которым следуют многие из нас, когда речь заходит о вине. Но один из экспертов утверждает, что на самом деле мы делаем все неправильно, и заявляет, что ее "лайфхак 20/20" следует соблюдать, чтобы получить совершенный вкус.

Хизер Муриелло, специалист по алкоголю из Нью-Йорка, рассказала о правиле 20/20.

"Охладите красные вина в холодильнике за 20 минут до подачи, чтобы раскрыть их сложные ароматы, а белым дайте отдохнуть в холодильнике в течение 20 минут, чтобы раскрыть их полный букет и яркую кислотность", - цитирует эксперта издание Mirror.

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По мнению Wine Folly, красные и белые вина отличаются не только цветом и сортом винограда, но и составом. Это происходит благодаря разным процессам создания: красные ферментируются вместе с кожицей и косточками винограда, а белые обычно прессуются без этих компонентов.

Косточки и кожица добавляют в красное вино целый ряд витаминов и минералов, которых в белом вине просто нет. К ним относятся около 1% витамина K и 3% витамина B2, хотя это может варьироваться в зависимости от бутылки и марки.

В красных винах также больше танинов - химических соединений, содержащихся в основном в растениях, которые могут придавать напитку горький вкус или ощущение "сухости". Слишком долгое хранение вина в холодильнике может повлиять на структуру этих танинов и, в свою очередь, сделать их горечь более выраженной, что часто бывает нежелательно в экстремальных ситуациях.

Возможно, именно поэтому Хизер рекомендует использовать "хак 20/20" - чтобы немного усилить сухость и вкус, прежде чем сделать первый глоток.

Ранее УНИАН писал, полезно ли красное вино.

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