В вине содержится ресвератрол, который действует как антиоксиданты.

Многие люди верят, что бокал красного вина может быть полезным для здоровья. Это связано с тем, что некоторые исследования показали, что красное вино в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также способствовать увеличению продолжительности жизни, пишет Yahoo Life.

Однако, Всемирная организация здравоохранения в январе 2023 года заявила, что ни один уровень потребления алкоголя не является безопасным для нашего здоровья. Фактически, ВОЗ поместила алкоголь в группу самого высокого риска, в которую также входят асбест, радиация и табак.

"Более того, не существует исследований, которые бы продемонстрировали, что потенциальное благотворное влияние легкого и умеренного употребления алкоголя на сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа перевешивает риск рака, связанный с этими же уровнями потребления алкоголя для отдельных потребителей", - отметили в ВОЗ.

Тем не менее, красное вино по-прежнему рекламируется как самый полезный для здоровья вариант выпивки. Эксперты развеяли самые распространенные мифы о пользе красного вина.

Мифы о пользе красного вина

"Идея о том, что употребление стакана красного вина может принести пользу для здоровья сердца, восходит к эпизоду 60 минут 1991 года, где Морли Сейфер говорил о "французском парадоксе". После выхода этого эпизода в эфир продажи красного вина резко возросли", - рассказал исследователь, специализирующийся на психологии здоровья, Хизер Хаусенблас.

Термин "французский парадокс" был придуман учеными и основан на концепции, согласно которой французы могут потреблять пищу с высоким содержанием жиров и пить красное вино и при этом иметь более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с американцами. Сафер предположил, что красное вино может помочь "вымыть жировые отложения" из организма.

Сертифицированный диетолог Джессика Маркус отметила, что с этим выводом есть несколько проблем: "Очень сложно сделать причинно-следственные выводы в исследованиях такого типа, потому что существует слишком много мешающих переменных или других потенциальных факторов, которые могут быть ответственны за результаты".

И Хаузенблас, и Маркус перечисляют несколько сбивающих с толку переменных во "французском парадоксе", таких как то, что французы потребляют меньше сахара и меньше обработанных пищевых продуктов, едят больше фруктов и овощей, чаще гуляют, имеют более низкий уровень ожирения и имеют более сильные социальные связи по сравнению с американцами.

Еще больше пропагандировать пользу для здоровья от употребления бокала красного вина позволило то, что в данном напитке содержится ресвератрол. Он действует аналогично антиоксидантам, помогая защитить организм от свободных радикалов, которые вызывают повреждение клеток, которое может привести к хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

"Но доказательства того, что красное вино помогает предотвратить болезни сердца, довольно слабы. Исследования ресвератрола проводились на мышах, и чтобы получить терапевтическую дозу, пришлось бы выпить очень много красного вина - более 100 стаканов! Это явно не жизнеспособный аргумент", - отметил Маркус.

Хаузенблас добавил, что ресвератрол содержится и в других продуктах, в том числе в чернике, клюкве, арахисе, фисташках и темном шоколаде.

Напомним, ранее стало известно, какое вино самое полезное.

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