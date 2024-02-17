Результаты исследований 1990-х годов связывали алкоголь с хорошим здоровьем.

Красное вино не является тем напитком для здоровья сердца, каким когда-то считалось.

Это подтвердили множество исследований, в том числе Канадского института исследований употребления психоактивных веществ, опубликованное в 2023 году, пишет The New York Times.

Отмечается, что результаты исследований 1990-х годов связывали алкоголь с хорошим здоровьем.

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Например, в одном исследовании 1997 года, в котором отслеживалось 490 000 взрослых в США в течение девяти лет, ученые пришли к выводу, что те, кто употреблял хотя бы один алкогольный напиток в день, меньше рисковали умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем непьющие.

По словам доктора Канадского института Тима Стоквелла, к 2000 году сотни исследований пришли к аналогичным выводам

Однако появились ученые, которые настаивали доизучить якобы позитивное влияние алкоголя на организм человека. Они предполагали, что умеренно пьющие были более здоровыми, чем непьющие по другим причинам - образованность, достаток, физическая активность.

Среди тех, кто призвал к более тщательному изучению вопроса, была исследователь из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кэй Миддлтон Филлмор. Именно она убедила доктора Стоквелла и других ученых помочь ей проанализировать предыдущие исследования и повторно проанализировать их таким образом, чтобы можно было объяснить некоторые из этих предубеждений.

В итоге команда получила неожиданный результат: в их новом анализе ранее наблюдаемые преимущества умеренного употребления красного вина были опровергнуты.

В 2022 году исследователи сообщили более серьезные новости: употребление алкоголя не только не приносит пользы сердечно-сосудистой системе, но и может даже увеличить риск проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что происходит с вашим телом, когда вы едите виноград каждый день.

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