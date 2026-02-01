Этот навык гарантирует внимание работодателя: 3 правила успешного поиска работы в 2026 году

Как выделиться среди сотен конкурентов и пробиться сквозь фильтры, объясняет карьерный эксперт.

Чтобы просто привлечь внимание работодателя, соискателям могут потребоваться месяцы, а уж само получение работы – задача еще более сложная. Чтобы выделиться, советуют сделать ставку на навык, который работодатели сейчас ценят превыше всего.

Кандидаты, демонстрирующие свободное владение искусственным интеллектом, с гораздо большей вероятностью заинтересуют менеджеров по найму, утверждает карьерный эксперт LinkedIn Кэтрин Фишер. В интервью CBS Mornings она рассказала, что именно этот навык ищут работодатели в первую очередь, поскольку компании переходят к так называемому подходу "найма на основе навыков" (skills-based hiring).

Ее главный совет соискателям: чтобы подчеркнуть свою ИИ-грамотность, расскажите, как вы используете различные инструменты искусственного интеллекта в повседневной работе. При этом описание себя в свежей и убедительной манере также поможет резюме или сопроводительному письму всплыть на поверхность в море текстов, сгенерированных самим же ИИ, добавила Фишер.

Важно помнить: вам не нужно быть программистом, чтобы продемонстрировать компетентность в области ИИ.

"Это не так страшно, как звучит. Это так же просто, как понимание того, как использовать ИИ для расшифровки заметок или помощи в ведении календаря", – говорит она.

Будьте готовы к этому вопросу

Фишер настоятельно рекомендует кандидатам приходить на собеседования подготовленными к обсуждению того, как ИИ делает их более продуктивными.

"Убедитесь, что у вас есть конкретные примеры, потому что вы знаете, что вас, скорее всего, спросят: "Как вы использовали ИИ в своей работе?"" – предупреждает она.

Как и всегда, соискателям следует опираться на свои личные и профессиональные связи, добавила Фишер. Ваше резюме могут рассмотреть повторно только на основании рекомендации от кого-то из компании, в которой вы надеетесь работать. Согласно данным LinkedIn, 38% менеджеров по найму говорят, что уделяют особое внимание кандидатам, которых им порекомендовали.

"Убедитесь, что у вас есть сильная история о том, как вы используете ИИ, и опирайтесь на свой нетворк", – добавила Фишер.

Растущая популярность ИИ-инструментов, которые автоматически отсеивают кандидатов, делает еще более важным создание резюме, которое выделяется на фоне остальных, поскольку рекрутеры обращаются к технологиям для ускорения процесса найма.

Если раньше карьерные эксперты рекомендовали стратегию массовой рассылки резюме на широкий спектр вакансий, то теперь подход "рассылай и молись" (spray and pray) уже не так эффективен. Работодатели ищут кандидатов с конкретными профилями и навыками, соответствующими определенной роли, пояснила Фишер.

"Вы должны действовать стратегически в своем поиске, потому что мы знаем, что у рекрутеров и менеджеров по найму есть своя работа. Им нужно нанять людей с навыками и опытом, которые будут успешны именно в этой роли", – сказала она.

Топ-3 совета для соискателей

ИИ-грамотность – это ключ. Подчеркните, как вы использовали ИИ для достижения бизнес-результатов. Расскажите об инструментах ИИ, которые вы применяете для более эффективной и продуктивной работы. Важность сторителлинга. Постарайтесь рассказать убедительную историю о своих навыках и о том, почему они делают вас подходящим кандидатом на конкретную роль. Будьте конкретны.



"Вы же не хотите звучать как 500 других людей, использующих те же инструменты для написания сопроводительного письма, – говорит Фишер. – Вы должны вложить в это свой личный опыт. Это именно то, что ищут рекрутеры". Все (по-прежнему) решают связи. Опирайтесь на свой нетворк, задействуйте контакты и помните, что личная рекомендация повышает ваши шансы получить работу. "Вы знаете, что эти знакомства имеют значение", – резюмирует Фишер.

Ранее УНИАН сообщал про вопрос, который на собеседовании заставляет кандидатов "сыпаться".

