Люди в этих профессиях обладают качествами, которые не подвласны ИИ.

В эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация меняют целые профессии, выбор карьеры, способной выдержать эти перемены, становится важнее, чем когда-либо. Недавний анализ показал, что профессии, требующие активного человеческого взаимодействия и оценки, имеют наименьший риск автоматизации.

Поэтому понимание того, какие роли наиболее устойчивы и как подготовиться к ним, поможет вам защитить свою карьеру в будущем, пишет Forbes. Есть минимум пять высокооплачиваемых карьерных направлений, в которых задействованы навыки, которые ИИ пока не способен воспроизвести, а также конкретные шаги, чтобы двигаться в этом направлении.

Медицинские профессии, где важны суждение и эмпатия

Врачи, медсестры, терапевты, консультанты и другие медицинские специалисты остаются наименее уязвимыми для автоматизации. Эти профессии связаны с непредсказуемыми человеческими потребностями, эмоциональной сложностью и этическими решениями — теми областями, где алгоритмы все еще отстают.

Видео дня

Если вас привлекает этот путь, начните с выбора направления, соответствующего вашим сильным сторонам. Волонтерство или работа на неполный день в клинике помогут лучше понять специфику ухода за пациентами. Развивайте навыки межличностного общения, эмоциональный интеллект, культурную чувствительность и эмпатию — именно их работодатели особенно ценят в медицине.

Рабочие специальности, требующие ручного мастерства

Профессии вроде электриков, сантехников, монтажников систем отопления и кондиционирования (HVAC), а также строительных прорабов объединяют физическую ловкость и решение практических задач. Машинам сложно воспроизводить гибкую ручную работу в изменяющихся условиях. По данным U.S. Career Institute, многие рабочие профессии имеют почти нулевой риск автоматизации и хорошие перспективы роста.

Если вы рассматриваете этот путь, изучите программы ученичества или профессиональные сертификаты в своем регионе. Получайте практику как можно раньше — через стажировки, выходные подработки или наставничество. Развивайте аналитическое мышление, надежность и внимательность к деталям — именно эти качества создают долгосрочную ценность специалиста.

Руководящие и стратегические должности

Роли в управлении и стратегическом планировании трудно автоматизировать, так как они требуют постановки целей, принятия решений, влияния на людей и взаимодействия между отделами. Эти позиции строятся на эмоциональном интеллекте, лидерстве и умении мыслить стратегически — навыках, недоступных для машин.

Чтобы развиваться в этом направлении, берите на себя инициативу — руководите небольшими проектами или командами. Завоёвывайте доверие результатами и прозрачной коммуникацией. Изучайте принципы менеджмента, рыночные тенденции и практики лидерства. Развивайте способность вдохновлять и направлять других — именно это делает лидера незаменимым.

Креативные профессии, основанные на оригинальном мышлении

Творчество, сторителлинг, дизайн и бренд-стратегия — области, где ИИ может лишь помогать, но не заменять человека. Искра оригинальности и интуиции остается чисто человеческим качеством. Исследования показывают, что креативные профессии становятся всё более устойчивыми к автоматизации.

Если вас привлекает творчество, создайте портфолио, которое демонстрирует вашу оригинальность и нестандартный подход. Рассказывайте истории о том, как вы решали задачи необычными способами. Следите за современными инструментами, но сохраняйте собственный стиль и "человеческий" голос. Со временем ваша уникальность станет активом, который невозможно скопировать.

Технологические профессии, связанные с созданием и управлением систем ИИ

Хотя ИИ заменит некоторые профессии, он также создаёт новые — особенно в сферах разработки, интеграции и этичного управления ИИ-системами. Навыки в области машинного обучения, анализа данных, программирования и взаимодействия человека с ИИ востребованы и устойчивы к автоматизации.

Чтобы двигаться в этом направлении, выберите интересную техническую область и начните осваивать базовые навыки — программирование, работу с данными, облачные технологии. Пройдите онлайн-курсы или буткемпы по ИИ и аналитике. Работайте над реальными проектами, чтобы создать портфолио. Параллельно развивайте человеческие компетенции — этику в технологиях, коммуникацию, адаптивность. Именно специалисты, способные соединять технологии и человеческие потребности, будут наиболее востребованы.

Выбор профессии, которая переживёт автоматизацию, не означает, что нужно искать "безопасную работу". Это значит — выбрать путь, где человеческие качества имеют наибольшую ценность.

Другие интересные новости о профессиях и рабочем процессе

Ранее УНИАН сообщал, что Джефф Безос сделал непредсказуемый прогноз о будущем человечества. На фоне стремительного развития технологий, особенно искусственного интеллекта, многие задумываются о том, как ИИ может повлиять на жизнь на планете. Но миллиардер решил всех успокоить.

Кроме того, мы также рассказывали, что сейчас гораздо меньше людей желают стать боссом, чем раньше. В опросе более 10 000 пользователей почти 70% признались, что уволились бы при плохом руководителе. И лишь 30% сами хотят стать менеджерами в ближайшие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: