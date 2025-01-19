Изюм - это не только вкусная еда, но и источник витаминов, клетчатки, антиоксидантов.

Изюм - это не просто вкусная еда, ведь он имеет много преимуществ для здоровья. В их составе есть антиоксиданты, клетчатка, минералы. Изюм может улучшить здоровье сердца, пищеварительной системы, поддерживать уровень сахара в крови, пишет зарегистрированный диетолог и блогер Сара Анзловар на страницах Verywell Health.

Эксперт назвала 9 причин ввести изюм в свой рацион.

1. Изюм питательный

Изюм содержит углеводы для обеспечения энергетических потребностей, минералы и антиоксиданты, которые помогают организму оптимально функционировать и поддерживают общее состояние здоровья.

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Так, в четверти чашки изюма есть 125 калорий, 32 грамма углеводов, 2 г клетчатки и 1 г белка. К тому же в нем нет ни жира, ни холестерина.

Изюм имеет небольшое количество витамина B-6 и C, однако он является гораздо лучшим источником минералов, чем витаминов. Четверть стакана изюма содержит 340 мг калия, 1 мг железа, 25 мг кальция и 12 мг магния.

Также изюм является одним из лучших источников фенолов и антиоксидантов, которые защищают от различных недугов: воспалительных заболеваний кишечника, диабета, болезни Альцгеймера, ревматоидного артрита. А еще этот продукт - хороший источник клетчатки.

2. Изюм полезен для сердца

Регулярное употребление изюма связано с меньшим риском сердечных заболеваний, утверждает диетолог. Это может быть связано с содержанием питательных веществ в изюме, в частности калия, клетчатки и фенольных соединений.

Исследования показали, что изюм может снизить артериальное давление, уровень холестерина. Что касается последнего, то, вероятно, это заслуга пищевых волокон.

Кроме того, Анзловар пишет, что изюм является продуктом с низким гликемическим индексом, который положительно влияет на контроль уровня сахара в крови, что важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Изюм может быть полезен для пищеварения

Влияние этого продукта на пищеварение, вероятно, связано с наличием в нем пищевых волокон. Как известно, клетчатка поддерживает общее здоровье пищеварения, снижает риск рака толстого кишечника, стимулирует регулярный стул.

Интересно, что изюм содержит пребиотическую клетчатку FOS. Пребиотики поддерживают здоровую кишечную микробиоту, и одно исследование показало, что добавление изюма в рацион участников увеличило количество двух типов полезных бактерий. Другое исследование показало, что, хотя изюм не влияет на общий микробиом, он положительно влияет на определенные виды бактерий в кишечнике.

4. Изюм поддерживает здоровье костей

В нем содержатся три важных питательных вещества для здоровья костей: кальций, магний и бор. Они поддерживают как рост костей, так и их минеральную плотность. Исследования показывают, что потребление 3 мг бора в день может положительно повлиять на здоровье костей.

Потребление достаточного количества кальция и магния с пищей может уменьшить риск остеопороза и переломов. Поэтому изюм как источник этих микроэлементов диетолог советует ввести в рацион пожилых людей. В то же время, подчеркнула она, только изюма недостаточно для удовлетворения ваших потребностей в кальции и магнии.

5. Изюм может улучшить состояние кожи

Антиоксиданты в изюме могут поддерживать здоровье кожи. Этот продукт богат полифенолами, которые могут стимулировать выработку коллагена, а последний необходим для эластичности, увлажнения и структуры кожи.

Также полифенолы также обладают противовоспалительным действием. Черный изюм содержит ресвератрол, который обычно используется в дерматологических продуктах из-за его антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Небольшое исследование показало, что виноград может даже защищать от ультрафиолетовых лучей, потенциально играя роль в борьбе со старением и профилактике заболеваний кожи.

6. Изюм обеспечивает заряд энергии

Он является отличным источником углеводов, которые в свою очередь являются основным источником энергии для организма. Многие спортсмены используют изюм для получения энергии во время тренировок.

7. Изюм может поддерживать иммунитет

Потребление изюма не является главным условием в поддержке иммунной системы, однако содержание ресвератрола и других антиоксидантов может способствовать укреплению иммунитета, отмечает диетолог. Ресвератрол полезен для иммунной системы и помогает предотвратить болезни.

8. Изюм поможет контролировать вес

Хотя изюм является более калорийным, чем виноград, этот высушенный продукт, оказывается, способствует контролю веса. Исследования показывают, что те, кто ест изюм, имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто изюма не ест.

Кроме того, изюм снижает аппетит - вероятно, из-за содержания клетчатки. В то же время, отмечает эксперт, размеры порций изюма должны учитываться, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий.

9. Изюм поможет при анемии

В составе изюма есть железо, поэтому он может помочь вам удовлетворить ваши потребности в этом микроэлементе и может сыграть роль в профилактике или лечении железодефицитной анемии.

Ранее УНИАН рассказывал, нужно ли мыть чернослив, курагу и изюм, прежде чем есть. Если сухофрукты куплены на развес (особенно на рынке), то мыть их нужно обязательно. Такие продукты могут быть загрязнены пылью, бактериями, грибком. А также их могли трогать другие покупатели.

Промышленные сухофрукты в упаковках тоже могут нести риск. Для долгого хранения и привлекательного товарного вида их обрабатывают диоксидом серы. Для здоровых людей он безвреден, но при наличии аллергии или астмы может спровоцировать приступ.

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