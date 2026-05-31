Что делать, чтобы муравьи не заползали в дом: эксперты посоветовали одно действенное средство

Появление муравьев - очень распространенное явление, однако существует способ, как дома могут отпугивать их, не нанося никакого вреда. Блогерша Шантель Мила недавно поделилась несколькими простыми лайфхаками для отпугивания вредителей, которые каждый может применить. Об этом пишет Mirror.

Вместо химических средств для борьбы с муравьями она советует использовать обычную специю, которая чаще всего есть в кухонном шкафу. По ее словам, для этого следует использовать корицу.

Чтобы максимально эффективно использовать корицу, Шантель смешивает воду с корицей в пульверизаторе. Эксперты советуют распылять этот раствор вокруг окон и входных дверей, чтобы отпугнуть муравьев.

Отмечается, что корица поможет отгонять их от зараженного участка, однако она не убивает муравьев, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вы нанесете вред насекомым. В частности, владелец компании D-termination Pest Control Натан Крюгер рассказал:

"Эта ароматная специя действует как запаховый отпугиватель, отпугивая муравьев, не нанося им непосредственного вреда".

Причина, по которой эта специя хорошо работает как отпугиватель, заключается в природном соединении, которое называется циннамальдегид. Такое соединение мешает муравьям общаться.

"Циннамальдегид нарушает эти тропы, затрудняя муравьям ориентацию и координацию. Не имея надежного запахового следа, по которому можно следовать, они дезориентируются, теряют след к пище и, в конце концов, покидают эту территорию", - объясняет The Spruce.

Кроме того, можно использовать палочки корицы или молотую корицу отдельно. Для этого нужно просто посыпать молотую корицу вдоль любых видимых троп муравьев, а также на подоконниках и дверных проемах.

"Если вы используете палочки корицы, разместите несколько из них в кладовой, шкафах или любых углах, где муравьи могут собираться", - посоветовали в материале.

Еще одна авторка TikTok поддержала идею использования корицы в качестве средства отпугивания. Джорджия советует размещать палочки корицы или масло в разных местах, откуда муравьи могут проникнуть в дом.

"Это острая специя, и муравьи ее не любят. Она также отпугивает муравьев, поэтому это отличный маленький лайфхак", - отметила она.

