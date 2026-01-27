Выпечка в аэрогриле: рецепт вкусного хлеба без духовки

Печь хлеб в аэрогриле даже проще, чем в духовке.

Домашний хлеб – это в первую очередь вкусно. А также он позволяет экспериментировать с ингредиентами, и быть уверенным в качестве продуктов. Если вы любите домашнюю выпечку, но никогда раньше не делали хлеб в аэрогриле – попробуйте этот простой рецепт, он не потребует от вас много времени или сил.

Хлеб в аэрогриле простой рецепт: необходимые ингредиенты

Если вы сомневаетесь, можно ли печь хлеб в аэрогриле, наш рецепт развеет ваши сомнения и убедит, что не только можно, но и нужно. Для приготовления хлеба в АГ понадобятся:

500 г обычной белой муки, плюс немного для посыпания формы. Для посыпки можно использовать также манную или кукурузную крупу, или просто смазать форму маслом.

7 г (одна чайная ложка з небольшой горкой) сухих хлебопекарских дрожжей – это сэкономит время. К тому же, быстродействующие дрожжи долго хранятся.

10 г (одна чайная ложка с большой горкой или чуть меньше половины столовой ложки) мелкой соли.

3-4 столовой ложки оливкового масла – для теста. Также масло понадобится для смазывания готовой буханки. Оливковое масло идеальный вариант, но можно взять подсолнечное или кукурузное.

400 мл теплой воды.

Также по желанию можно использовать 1-2 чайные ложки крупной соли или кунжута для посыпки готового хлеба. А в тесто для хлеба в аэрогриле добавить пару зубчиков чеснока (мелко порезать или раздавить), паприку (придаст красивый румяный цвет), розмарин или другие специи – не ограничивайте фантазию.

Хлеб в аэрогриле: рецепт пошагово

Наш рецепт не потребует долго замеса, только времени на подъем теста. Подготовьте все продукты. Муку лучше просеять – так тесто будет более воздушным. Итак, чтобы приготовить хлеб в аэрогриле нужно:

В большой миске смешать все сухие ингредиенты и хорошо перемешать ложкой.

Сделать в середине углубление и частями влить теплую воду, смешанную с маслом. Хорошо перемешать – можно использовать деревянную ложку или силиконовую лопатку. У вас должно получиться влажное, липкое тесто.

Накрыть опару и оставить подниматься. Объем должен увеличиться примерно втрое.

Подготовить форму (корзину) аэрогриля: застелить пекарским пергаментом, смазать маслом и присыпать мукой или манкой.

Руками, смазанными маслом, или лопаткой переложить тесто в форму и разровнять, придавая форму будущему хлебу. Сбрызнуть свободные края маслом. Если у вас двойная корзина, то тесто можно разделить пополам.

Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить заготовку подниматься еще на час.

Разогреть аэрогриль до 180 градусов.

Тесто еще раз смазать маслом, на этот раз смешанным с водой 2:1 (хватит примерно двух ложек масла и одной воды). Если хотите, посыпьте сверху крупной солью, кунжутом или другими приправами.

Дальше можно ставить запекаться. В большой форме хлеб будет выпекаться примерно 25 минут. А если разделили тесто на две корзины, то примерно 15 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой. Для более зажаристой корочки в конце добавьте еще 5 минут выпекания при 200 градусах.

Готовый хлеб достаньте из аэрогриля, еще раз смажьте маслом, смешанным с водой (около 1,5 ст. ложки масла на 2 ст. ложки воды), и переложите на решетку до остывания. Приятного аппетита!

