Такой рецепт является очень вкусным.

Выпускница кулинарной академии Ле Кордон Блю Поппи О'Тул поделилась своей "вкусной и простой" техникой приготовления хрустящей картошки с помощью фритюрницы, а не обычной духовки. Об этом пишет Mirror.

По ее словам, фритюрница является не только более быстрой альтернативой, но и более здоровым методом приготовления по сравнению с традиционной жаркой картофеля на масле.

Способ приготовления

Нарежьте картофель на 10 кубиков с каждого клубня. Далее положите картофель в миску, добавьте масло, соль и тщательно перемешайте, чтобы картофель был полностью покрыт маслом.

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Переложите картофель во фритюрницу и готовьте его при температуре 180 °C в течение 20 минут. После этого увеличьте температуру до 190 °C и готовьте еще 10 минут. Затем достаньте картофель.

"Добавьте немного петрушки и соли. Можно добавить немного пармезана, а также трюфельное масло, если хотите. Это простые и вкусные картофельные кубики, приготовленные во фритюрнице", - подчеркнула шеф-повар.

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