Вам нужно придерживаться особого правила, используя всеми знакомые ингредиенты.

Ничто не может быть более сытным и согревающим, чем порция картофельного пюре. Гладкое, кремовое и вкусное, оно прекрасно сочетается со многими блюдами, и его также достаточно просто приготовить дома.

Если не хотите покупать готовое пюре в магазине, его легко сделать самостоятельно. Чтобы улучшить качество пюре, есть трюк, который используют шеф-повара с мишленовскими звёздами. Шеф Феникс недавно опубликовал рецепт, любимый профессионалами, который основан на очень простой пропорции, пишет Express.

Этот рецепт придумал Жоэль Робюшон — повар с 31 мишленовской звездой, которого называли "шефом века". Его картофельное пюре считается одним из лучших в мире. Несмотря на популярность блюда, оно простое в приготовлении и содержит всего четыре ингредиента. Один из них — сливочное масло, и его понадобится много.

По словам Робюшона, сколько бы картофеля вы ни взяли, масса масла и молока должна составлять половину веса картофеля. Это может показаться огромным количеством, но масло и молоко — действительно настоящая роскошь, идеальная для холодных и дождливых вечеров. Особенность рецепта в том, что картофель не очищают перед варкой, а делают это уже после. Также пюре процеживают после измельчения, что придаёт ему невероятно гладкую текстуру.

Ингредиенты

1 кг картофеля Le Ratte ("Ратте")

250 грамм холодного несолёного сливочного масла, нарезанного кубиками

250 мл горячего молока

Морская крупная соль

Приготовление

Положите картофель в большую кастрюлю, добавьте несколько щепоток морской соли и варите около 30 минут до мягкости. Слейте воду и очистите картофель, пока он ещё горячий. Удобно сделать длинный вертикальный надрез и снять кожуру, держа картофель в бумажном полотенце, если он горячий.

Измельчите картофель с помощью пресса или продавите его через сито, чтобы избежать комочков. Положите картофель обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь, чтобы выпарить излишнюю влагу (около 5 минут), постоянно помешивая.

Добавляйте холодное масло по кусочкам, вмешивая деревянной или силиконовой лопаткой, чтобы масло равномерно распределилось и не стекало внизу. Тонкой струйкой вливайте горячее молоко, быстро перемешивая, чтобы не разрушить эмульсию.

По вкусу добавьте ещё соли. Подавайте пюре сразу же с сосисками, филе или любым другим мясом. По словам шефа, это, возможно, лучшее картофельное пюре в мире — невероятно бархатистое и вкусное.

