По словам кулинарного эксперта, картофель по такому рецепту получится идеальным.

В сети есть очень много рецептов приготовления картофеля, однако не все они могут быть идеальными. Поэтому кулинарный эксперт Марция поделилась своим рецептом чесночного запеченного картофеля с очень хрустящей корочкой, передает Mirror.

Особенность этого рецепта заключается в его простоте, поскольку в нем используется лишь несколько основных продуктов, которые сочетаются вместе, чтобы получилась "чрезвычайно хрустящая внешняя корочка с травами и чесноком, а внутри - мягкий, как подушка, мягкий картофель", считает эксперт.

Ингредиенты для маринада картофеля:

половина чайной ложки пищевой соды;

соль и перец по своему вкусу;

5 столовых ложек оливкового масла;

2-4 натертые зубчики чеснока или измельченные;

1 столовая ложка измельченной петрушки;

четверть чайной ложки сушеного тимьяна (по желанию).

Способ приготовления

Нарежьте картофель равномерными кусочками. После чего положите его в кастрюлю, посолите, добавьте соду и хорошо перемешайте.

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После чего отварите картошку до полуготовности (8-10 минут). Слейте воду и оставьте картофель в той же кастрюле.

Затем добавьте к картофелю три столовые ложки масла, соль и перец. Выложите картофель на противень и запекайте 45 минут в духовке.

Когда до завершения приготовления останется три минуты, взбейте чесночную заправку. Для этого вам нужно натереть чеснок, добавить две столовые ложки масла, петрушку, тимьян и разогреть это все в микроволновке в течение 30 секунд.

"Когда время запекания почти закончится, достаньте картофель, перемешайте его и смажьте ароматной чесночной смесью, чтобы он покрылся равномерным слоем. Поставьте картофель обратно в духовку ещё на 10-15 минут, или "пока вы не почувствуете запах чеснока, разносимый по кухне, а картофель не станет золотисто-коричневым и хрустящим на вид"", - подытожили в Mirror.

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