Как сделать запеченный картофель хрустящим: в этом поможет простой кулинарный трюк

Приготовить хрустящий запеченный картофель довольно просто.

Запеченный картофель является идеальным гарнирным блюдом, которое отлично сочетается с мясом или в качестве отдельной закуски. Приготовить его довольно легко, но он может получиться мягким и жирным.

Cоздательница блога The Tasteful Pantry по имени Линдси рассказала в комментарии WalesOnline, как приготовить запеченный картофель так, чтобы он был хрустящим и очень вкусным. Она поделилась некоторыми хитростями, которые позволят сделать блюдо в разы лучше.

По словам Линдси, картофель получится хрустящим, если обвалять его в манной крупе.

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"Манная крупа придает нежную зернистую текстуру, которая прекрасно поджаривается в духовке, создавая ту хрусткость, которую обычный запечённый картофель редко достигает. Это идеальный трюк, если вам когда-либо было сложно добиться идеального запечённого картофеля – с хрустящей корочкой, нежной сердцевиной и достаточным количеством специй, чтобы блюдо оставалось интересным", - заявила она.

В издании напомнили, что манную крупу часто используют для приготовления макарон, хлеба или даже теста для пиццы. Также ее применяют при запекании рыбы и картофеля, чтобы создать хрустящую корочку.

Использование манной крупы предотвращает размягчение картофеля, а также способствует его поджариванию в духовке, благодаря чему получается идеальная карамелизованная корочка с множеством хрустящих краёв.

Как приготовить хрустящий запечённый картофель

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

120 мл масла;

две столовые ложки манной крупы;

одна чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки чесночного порошка;

1/2 чайной ложки лукового порошка;

1/2 чайной ложки орегано;

1/2 чайной ложки паприки;

1/4 чайной ложки перца.

В издании порекомендовали использовать для запеченного картофеля масла с высокой температурой дымления, такие как подсолнечное, растительное или рапсовое. В качестве альтернативы можно использовать и твердые жиры, например гусиный жир или говяжий жир.

Способ приготовления

Сперва нужно разогреть духовку до 210 °C и использовать глубокую форму для запекания. Весь картофель желательно разместить одним слоем.

Затем нужно налить масло в форму и поставить в духовку на 10 минут. Важно, чтобы масло нагрелось до высокой температуры перед добавлением картофеля.

Пока масло нагревается можно очистить картофель от кожуры и разрезать его пополам. После этого картофель нужно переложить в большую кастрюлю с холодной водой и довести до кипения.

Картофель нужно варить примерно 10 минут, пока он не станет мягким при протыкании вилкой. После этого необходимо слить воду и вернуть картофель в пустую кастрюлю. Не нагревая, нужно аккуратно перемешать картофель вилкой или щипцами.

Затем в небольшой миске нужно смешать манную крупу, соль, чесночный порошок, луковый порошок, орегано, паприку и перец. Картофель необходимо посыпать этой смесью, а затем встряхнуть кастрюлю, чтобы он был тщательно обвален.

После этого нужно достать форму для запекания из духовки и аккуратно выложить в нее картофель. С помощью щипцов необходимо перевернуть картофель так, чтобы каждая сторона была покрыта маслом, а затем высыпать в форму оставшиеся в кастрюле приправы.

Картофель нужно запекать в духовке 20 минут, а по истечении этого времени перевернуть его и готовить ещё 10 минут.

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