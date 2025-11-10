X-Bat, способный взлетать вертикально, сбрасывать бомбы и возвращаться на базу без пилота, может изменить правила воздушной войны.

Разработчики из США представили X-Bat - реактивный беспилотник нового поколения, который может взлетать вертикально с грузовика, лететь более 1600 км, сбрасывать боеприпасы из своего отсека и возвращаться обратно в пусковую установку. Его первый испытательный полет запланирован на 2026 год, и, по словам создателей, этот дрон может совершить революцию в воздушных боях, пишет The Times.

"В войне между Украиной и Россией мы видим, как стратегические бомбардировщики уничтожаются квадрокоптерами за несколько сотен долларов", - говорит Армор Харрис, старший вице-президент компании Shield AI, которая создала X-Bat. "Будущее за дронами, которые могут действовать автономно, быстро и без риска для пилотов".

Беспилотник, который конкурирует с F-35

X-Bat сможет нести почти столько же ракет и бомб, как и истребитель F-35, но будет запускаться с любой поверхности - даже с грузовика или корабля.

Видео дня

Благодаря складным крыльям и вертикальному хранению дрон занимает в три раза меньше места, чем F-35, поэтому до 80 таких аппаратов можно было бы разместить на британском авианосце класса Queen Elizabeth.

В то же время X-Bat вдвое превышает дальность полета F-35 и стоит около 27 млн долларов - лишь четверть цены американского истребителя.

Искусственный интеллект дрона

Беспилотник управляется программой искусственного интеллекта, которая уже проходила испытания в воздушном бою против пилотируемых истребителей.

X-Bat может действовать вместе с самолетами F-35 или полностью заменять их в высокорисковых операциях.

Харрис, который ранее работал в SpaceX с Илоном Маском, признается: посадка X-Bat в вертикальную пусковую установку напоминает знаменитый трюк с возвращением ракеты Starship.

К тому же он помогал Маску наладить работу Starlink в Украине во время первых месяцев вторжения России в 2022 году.

Новые вызовы

Впрочем, не все эксперты верят в безупречность этого дрона. Джастин Бронк, аналитик британского центра RUSI, отмечает:

"Почти все боевые самолеты во время разработки становятся тяжелее, чем ожидалось. Я скептически отношусь к заявленному радиусу действия X-Bat в 1000 морских миль с полным вооружением - но хотел бы ошибиться".

Другой вопрос - что будет, когда обе стороны будут иметь подобные автономные системы.

Харрис отвечает просто:

"Победит в будущей войне тот, кто сможет быстрее всего обновлять свое программное обеспечение".

Что известно о X-Bat

Как сообщал УНИАН, ранее Shield AI продемонстрировала свою новую разработку - прототип реактивного дрона-истребителя X-bat, который, как и разведывательный V-Bat, не нуждается во взлетно-посадочной полосе.

В отличие от концепта, X-bat уже подготовлен к первому полету - это реальный летательный аппарат, а не только идея на бумаге.

X-bat больших размеров: размах крыла 11,8 м, длина 7,9 м. Объявленные характеристики включают дальность полета более 3 700 км, максимальную высоту до 15 км и возможность маневрировать с нагрузкой более 4 g. Крыло складывается для упрощения транспортировки, что подчеркивает идею высокой мобильности - X-bat можно быстро развернуть "почти в любом месте".

Вас также могут заинтересовать новости: