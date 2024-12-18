Чаще всего Маск загадывает эту загадку кандадатам на должности инженеров в SpaceX.

Предприниматель Илон Маск часто задает загадки кандидатам на работу на собеседованиях. Одна из них связана с географией и может оказаться очень сложной для многих людей, пишет Unilad.

В издании отметили, что чаще всего Маск загадывает эту загадку кандадатам на должности инженеров в SpaceX. Он уверен, что они обязаны знать правильный ответ.

Загадка звучит так: "Вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите одну милю на юг, одну милю на запад и одну милю на север. В итоге вы оказываетесь там же, где и начинали. Где вы находитесь?". В издании подчеркнули, что есть несколько правильных ответов.

Видео дня

Владелец YouTube-канала MindYourDecisions Преш Талвалкар объяснил в одном из своих роликов, как решить эту загадку. По его словам, ее загадывали и в компании Microsoft, добавили в издании.

В комментариях под видео люди проявили немного креативности. Один из пользователей заявил, что правильный ответ - "в долгах".

"Мой ответ - в долгах. Если вы влезли в долги и прошли одну милю на юг, одну милю на запад и одну милю на север, вы все равно в долгах", - написал он.

В издании отметили, что это забавный ответ, но он не является правильным. Один из правильных ответов назвал Талвалкар - Северный полюс.

Блогер объяснил, что если человек пройдет милю на север, затем милю на запад и милю на юг, то в итоге вернется к исходному положению. Тем не менее есть и другие правильные ответы.

В издании напомнили, что репортер The Guardian Алекс Беллос предлагал альтернативное решение загадки. Он писал:

"Возле Южного полюса есть бесконечное количество мест, где, пройдя милю на юг, запад и север, вы вернетесь точно туда, откуда начали путь. Среди них круг широты возле Южного полюса, окружность которого равна одной миле".

Другие загадки, которые могут загадать на собеседовании

Ранее экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер раскрыл свой любимый тест на собеседовании. По его словам, эта загадка способна определить мотивацию человека и его способности.

Кроме того, мужчина рассказал о странной тактике на собеседовании. Он поделился противоречивой тактикой, которую использует его босс, когда опрашивает людей, чтобы присоединиться к его команде менеджеров по продажам.

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