Эта приправа полезна для суставов и пищеварения, но люди едят ее лишь по праздникам

Она также полезна при лечении простуды и кашля.

Эту приправу люди обычно готовят сами и едят только по праздникам, на больших застольях. Она обладает уникальным ароматом, который идеально сочетается с мясными блюдами. Однако ее если вы хотите оставаться здоровым долгие годы, стоит подумать над тем, чтобы включить эту добавку в рацион на регулярной основе. Как пишет terazgotuje.pl, речь идет о хрене.

Хрен растет в Европе, Азии и Северной Америке. Его ингода выращивают в огороде, но чаще всего он просто растет как сорняк. Самая отличительная и ценная часть хрена – это его корень. Он толстый, мясистый и твердый. Имеет светло-желтый, почти белый цвет.

Хрен можно найти в магазинах в различных формах. Тертый хрен в банках или сушеный хрен, используемый в качестве специи, встречаются чаще всего, но вы также можете купить свежий корень.

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Каковы свойства хрена?

Хрен ценится не только за сильный, интересный аромат, но и за его пользу для организма. Корень богат минеральными солями, такими как кальций, фосфор, калий, железо и магний. Он также богат витаминами А, С и витаминами группы В. Кроме того, он содержит много глюкозинолатов, эфирных масел и антибактериальных ферментов.

Хрен от простуды и кашля

Тертый корень хрена годами используется для лечения затяжных простуд и других инфекций верхних дыхательных путей. Эфирные масла помогают прочистить носовые пазухи и "очистить" их. Другие соединения, содержащиеся в хрене, обладают антибактериальными, противовоспалительными, противовирусными и антибиотическими свойствами, значительно облегчая лечение респираторных заболеваний.

Хрен также можно использовать при кашле и боли в горле. Сиропы на основе этого растения облегчают отхаркивание. Их даже рекомендуют при бронхите.

Хрен и боль в суставах

Хрен – известное средство для людей с ревматизмом и подагрой. Свежетертый и нанесенный на кожу, он снимает боль и уменьшает отек. Он также оказывает успокаивающее действие на мышечные боли и поврежденные или воспаленные сухожилия.

Хрен и пищеварение

Корень хрена способствует выработке пищеварительных соков. Это ускоряет метаболизм и предотвращает запоры.

Хрен также рекомендуется при чрезмерном метеоризме. Поэтому его добавляют в жирные, трудноперевариваемые блюда с высоким содержанием белка.

Применение хрена на кухне

Хрен отличается очень острым и характерным ароматом. Его вкус идеально сочетается со всеми видами мяса. Хрен особенно хорошо подходит к домашним, сильно копченым мясным деликатесам, колбасам и паштетам. Он прекрасно сочетается с блюдами из рыбы, яиц или сыра.

Хрен также используется в кулинарии как специя. Он усиливает вкус супов, рагу и соусов. Из него можно приготовить соусы для чипсов и начос или ароматное масло для блюд, приготовленных на гриле.

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