Что произойдет с организмом, если начать есть укроп регулярно: удивительные свойства

Даже если вы добавляете его по чуть-чуть, тело все равно получит полезную дозу витаминов.

Укроп чаще всего попадает на тарелку в соленьях или в качестве приправы к овощным супам и пюре. Между тем, это ароматное растение способно на гораздо большее, чем просто придавать блюдам особый вкус. Укроп веками является частью европейской и ближневосточной кухни.

Из-за характерного вкуса многие либо обожают его, либо стараются избегать, но мало кто знает, что он также богат питательными веществами. Листья растения содержат витамины, минералы и соединения с антиоксидантным эффектом, пишет WellAndFit.

Хотя мы потребляем его в небольших количествах, регулярное использование укропа может внести вклад в разнообразный и сбалансированный рацион.

Видео дня

Антиоксиданты в повседневной жизни

Растительные соединения, содержащиеся в укропе, могут помогать в снижении оксидативного стресса, которому подвергается организм. Эти вещества могут играть роль в защите клеток, поэтому нутрициология тоже уделяет им особое внимание.

Значение антиоксидантов вышло на первый план особенно в наши дни, когда все больше людей ищут натуральные продукты, способные поддержать здоровый образ жизни.

Друг пищеварения

Народная медицина издавна применяет укроп для облегчения проблем с пищеварением. Чай, приготовленный из этого растения, традиционно пользовался популярностью при вздутии живота и желудочных расстройствах.

Хотя современная медицина высказывается о подобных эффектах более осторожно, укроп по-прежнему часто фигурирует среди лекарственных трав, поддерживающих пищеварение. Уже само по себе может быть полезным то, что он делает более вкусными овощные и легкие блюда.

Витамины и минералы

Укроп содержит витамин C, марганец и в меньших количествах кальций. Эти питательные вещества играют важную роль в функционировании организма.

Конечно, укроп не станет самым главным источником витаминов в рационе, но его регулярное использование позволяет увеличить количество потребляемых питательных веществ растительного происхождения. Один из базовых принципов здорового питания как раз и заключается в том, чтобы есть как можно больше разных растений.

Подходит к гораздо большему числу блюд, чем кажется

Большинство людей ассоциирует укроп с огуречным салатом или тушеной кабачковой (тыквенной) кашей, однако он гораздо универсальнее. Он хорошо подходит к рыбным блюдам, йогуртовым заправкам, салатам и различным овощным кремам.

При использовании в свежем виде его аромат более интенсивный, но и в замороженном состоянии он сохраняет свой характерный вкус. Именно поэтому в летний сезон стоит приобрести его побольше и заготовить на будущее.

Маленькая зелень, большие возможности

Укроп не является суперфудом в модном понимании этого слова, но все же обладает множеством полезных свойств. Он предлагает антиоксиданты, витамины и особый вкус, помогая при этом сделать рацион более разнообразным.

Если до сих пор он появлялся на кухне лишь изредка, его стоит открыть для себя заново. Возможно, на первый взгляд он кажется всего лишь пряной травой, но организм действительно может быть благодарен, если укроп займет регулярное место в диете.

Ранее УНИАН сообщал, что гастроэнтеролог назвал еду, в которой самый лучший белок.

Вас также могут заинтересовать новости: