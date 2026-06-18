Учёные превратили списанные смартфоны в недорогой и эффективный дата-центр

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с Google разработали способ повторного использования старых смартфонов Pixel, превратив их в недорогие вычислительные кластеры.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) при поддержке Google предложила новый подход к утилизации старых смартфонов. Вместо того чтобы отправлять устройства на переработку или хранить их без использования, исследователи превратили их в вычислительные платформы, способные выполнять задачи небольших дата-центров.

В Google Research отмечают, что значительная часть углеродного следа электроники связана именно с её производством. Из-за регулярной замены смартфонов пользователями мобильные устройства остаются одним из главных источников электронных отходов в мире. Именно поэтому исследователи решили найти для них новое практическое применение.

В ходе работы команда обнаружила, что даже смартфоны трехлетней давности демонстрируют высокую производительность в однопоточных задачах. По отдельным показателям они могут конкурировать с современными серверными системами, которые используются в крупных дата-центрах. Хотя общая мощность серверов остается значительно выше, производительность одного ядра старых смартфонов оказалась достаточной для ряда вычислительных задач.

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Для создания новой платформы из телефонов демонтировали все ненужные компоненты, включая дисплеи, аккумуляторы, камеры, динамики и корпуса. Основным элементом осталась материнская плата с системой-на-чипе (SoC). Кроме того, вместо Android на устройства установили специализированную версию Linux, которая используется в дата-центрах и позволяет запускать программное обеспечение для управления вычислительными ресурсами.

По результатам тестирования кластер из 25–50 старых смартфонов обеспечивал производительность, сопоставимую с одним серверным процессором класса dual-socket. Исследователи также установили, что группа из 20 телефонов способна поддерживать работу учебного приложения для аудитории из более чем 75 студентов.

Университет планирует использовать около 2 тысяч смартфонов для создания локального дата-центра, который одновременно будет обслуживать примерно сотню учебных курсов. Такой подход позволяет запускать сервисы локально без необходимости аренды облачных ресурсов, что позволяет существенно сократить расходы.

Исследователи отмечают, что вряд ли крупные технологические компании или операторы масштабных дата-центров перейдут на подобные решения. Однако такая модель может быть полезна для университетов, учебных заведений и небольших организаций, которые не имеют возможности инвестировать значительные средства в современное серверное оборудование.

Это не первый случай, когда ученые ищут новое применение старым смартфонам. Ранее другие исследовательские группы уже использовали списанные телефоны в качестве миниатюрных дата-центров и даже для мониторинга подводной среды. Несмотря на свой возраст, мобильные процессоры по-прежнему остаются достаточно производительными для многих повседневных задач.

Команда UCSD планирует запустить полноценную систему до конца года и оценить, насколько потребительские компоненты способны выдерживать длительную работу в условиях, приближенных к дата-центрам.

Что нужно знать о своём смартфоне

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