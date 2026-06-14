Студент случайно обнаружил затерянный город майя на 16-й странице поиска Google

Город оставался незамеченным годами внутри уже собранного набора данных.

В лесах Мексики был найден огромный затерянный город майя, при этом особенно удивительным оказался способ его обнаружения. Он был открыт не в результате экспедиции в джунгли, а путем повторного изучения данных в цифровом архиве, собранных для совершенно другой цели и доступных уже много лет.

Как пишет DailyGalaxy, местонахождение города, который получил название Валериана, осталось незамеченным в ходе экологического исследования 2013 года. Однако студент-археолог случайно открыл то, что ученые упустили.

Люк Олд-Томас, аспирант Тулейнского университета, во время поиска в интернете наткнулся на лидарное исследование, проведенное в 2013 году природоохранной организацией, занимающейся мониторингом лесов и углерода.

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"Я был примерно на 16-й странице поиска Google и нашел исследование, проведенное мексиканской организацией по мониторингу окружающей среды", – рассказал он.

Этот набор данных никогда не предназначался для археологии. Но после обработки информации с использованием археологических методов Олд-Томас заметил закономерности, указывающие на нечто гораздо большее, чем просто природные особенности рельефа.

Лидар работает путем запуска сотен тысяч лазерных импульсов с самолета. Некоторые из этих лучей пробиваются сквозь просветы в лесном пологе и достигают земли. После удаления растительности с помощью цифровых технологий древние сооружения становятся видимыми. Исследование охватило около 122 квадратных километров и выявило 6764 сооружения, что дает среднюю плотность примерно 55 сооружений на квадратный километр.

Исследователи идентифицировали два монументальных квартала, большие закрытые площади, соединенные широкой дамбой, храмовые пирамиды, площадку для игры в мяч и водохранилище, созданное путем перекрытия сезонного водотока. По некоторым оценкам, население города в период его расцвета между 750 и 850 годами нашей эры составляло от 30 000 до 50 000 жителей. Эти цифры основаны на плотности поселения, а не на прямых данных раскопок.

Современные исследователи назвали город Валериана, в честь расположенной неподалеку лагуны.

Исследователи по-прежнему планируют проверить полученные результаты в ходе полевых работ. Лидар может выявить очертания зданий и инфраструктуры, но только исследования на местности могут определить, когда эти сооружения были заселены и как они вписываются в историю мира майя.

Ранее археологи нашли затерянный город майя Сак-Балам, который служил последним оплотом цивилизации после испанского завоевания.

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