Самая засушливая пустыня в мире превращается в цветущий сад: как это возможно

Такое происходило всего 15 раз за последние 40 лет.

Пустыня Атакама на севере Чили считается самым засушливым местом на Земле, однако временами превращается в цветущий сад с сотнями видов цветов. Что является причиной такой необычной природной аномалии – объясняет timesofindia.

В пустыне Атакама настолько засушливая земля, что она служит научной лабораторией для имитации условий Марса. Есть места, где дожди идут очень редко, и осадков нет целыми годами. Однако наступает момент, когда почва покрывается ковром цветов, который кажется почти нереальным. Когда складываются благоприятные условия, более 200 видов цветов могут прорасти одновременно, окрашивая дюны и склоны в розовые, сиреневые, белые и желтые тона.

Вместе с цветами появляются насекомые-опылители и птицы, и самое бесплодное место в мире превращается в процветающую экосистему жизни.

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Как все это происходит?

В пустынной почве разбросаны семена, которые остаются в состоянии покоя в течение длительных периодов, иногда даже лет. Они обладают естественными механизмами, защищающими их от палящей жары и недостатка воды, и остаются живыми, ожидая подходящего момента и дождя. Когда дождь проходит, семена начинают впитывать влагу и быстро прорастают, используя короткий промежуток времени, когда вода еще не успела высохнуть.

Эксперты отмечают, что для полного цветения пустыни необходимо выпадение от 15 до 30 миллиметров осадков, а также сочетание температуры и влажности, которое не всегда повторяется.

Из-за таких своеобразных условий цветение пустыни не является фиксированным календарным событием. По оценкам, за последние четыре десятилетия в Атакаме наблюдалось около 15 крупных цветений.

В 2023 году правительство Чили создало национальный парк, специально предназначенный для защиты цветущего пустынного ландшафта, занимающего около 570 квадратных километров в Атакаме.

Ранее УНИАН рассказывал, почему обладательница одной из крупнейших пустынь на Земле, Саудовская Аравия, закупает природный песок в Австралии.

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