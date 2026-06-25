Исследователи проникли в пещеру, которая была изолирована в 5 миллионов лет: что они там нашли

Даже сегодня большая ее часть остается неисследованной.

Глубоко под горами Гуадалупе в Нью-Мексико находится пещера Лечугилья - одна из самых удивительных из когда-либо обнаруженных систем. Об этом пишет Daily Galaxy.

Известная своими гигантскими кристаллическими образованиями, редкой геологией и необычной способностью "дышать", пещера оставалась в значительной степени изолированной на протяжении миллионов лет.

Отмечается, что ее отдаленные проходы привлекали ученых, исследователей и съемочные группы, стремящиеся изучить подземный мир, не похожий ни на один другой. Даже сегодня большая часть пещеры остается неисследованной.

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Расположенная в Национальном парке Карлсбадских пещер, пещера Лечугилья простирается на 244,80 километра, что делает ее девятой по длине исследованной в мире. Ученые предполагают, что она образовалась около пяти миллионов лет назад, и ее обширная сеть простирается глубоко в горы Гуадалупе. Одна из самых странных особенностей Лечугильи заключается в том, что она "дышит".

По мере изменения давления воздуха за пределами подземной сети воздух втягивается и выталкивается из ее проходов. Хотя циркуляция воздуха в пещерах - обычное явление, Discover Wildlife пишет, что она, как правило, вызвана разницей температур, а не изменениями атмосферного давления.

Интересно, что Лечугилья относится к относительно небольшой группе так называемых "дышащих пещер". Большинство из них были обнаружены в Соединенных Штатах, и лишь несколько других были выявлены в других местах, включая две в Европе и одну в Малайзии. Также, по-видимому, существует связь между "дышащей" подземной системой и размером. Четыре из десяти самых длинных пещерных систем на Земле относятся к этой категории, и Лечугилья - одна из них.

Дом гигантских кристаллов и редких минеральных образований

Лечугилья образовалась не так, как самые скрытые подземные миры. Вместо того чтобы быть высеченной в основном водой, стекающей с поверхности, она развивалась в результате процесса, известного как гипогенное образование, когда вода поднималась снизу и смешивалась с дождевой водой, прежде чем растворить окружающую породу.

Этот процесс может объяснить, почему она содержит так много необычных минеральных образований. Источник указывает на редкие лимонно-желтые отложения серы, а также на крупные гипсовые структуры, обнаруженные по всей системе.

Отмечается, что самое известное из этих образований можно увидеть в Зале Люстр. Там скопления кристаллов гипса свисают с потолка, словно огромные люстры. Некоторые достигают длины около 6,1 метра.

Этот зал стал одной из определяющих особенностей Лечугильи и часто упоминается как одно из самых впечатляющих подземных пространств, когда-либо задокументированных.

Пещера, к которой никто не был готов

Лечугилья получила более широкую известность, когда команда BBC "Планета Земля" снимала внутри подземного зала в начале 2000-х годов. Добраться туда было непросто. Съемочная группа потратила два года на переговоры о доступе, прежде чем им разрешили войти. После получения разрешения транспортировка оборудования по территории заняла еще восемь часов.

Продюсер Хью Кордей позже описал спуск по водопаду Боулдер-Фоллс, 60-метровый спуск на веревке в полной темноте, прежде чем попасть в ряд залов с такими названиями, как "Проход Белоснежки", "Голубой город", "Страна трепета" и "Комната колючих ледяных кубов".

Однако наибольшее впечатление произвел "Зал люстр". Кордей вспоминал, как увидел шестиметровые скопления кристаллов, свисающие с потолка:

"Это было совершенно неземное зрелище. Я чувствовал себя так, словно меня уменьшили и заперли в большом пустом морозильном отсеке".

Новости архелогии

Недавно археологи обнаружили тайник с древними сокровищами на месте Гелиополиса, легендарного египетского города, упомянутого в библейской истории Иосифа.

Артефакты были найдены в гробнице Панхеси в археологическом районе Матария города Айн-Шамс, на территории некрополя Гелиополиса.

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