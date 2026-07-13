В этой стране для получения водительских прав нужно купить и сыграть в настольную игру

Так власти страны попытались снизить количество ДТП из-за незнания дорожных знаков и правил дорожного движения.

В Сьерра-Леоне существует необычное условие для получения водительских удостоверений. В этой западноафриканской стране недостаточно выучить правила дорожного движения и сдать практический экзамен, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что для получения водительских удостоверений в Сьерра-Леоне необходимо купить и освоить специальную настольную игру под названием "The Driver’s Way". Это требование было введено в рамках обязательной инициативы Управления дорожной безопасности Сьерра-Леоне.

Идея игры принадлежит помощнику генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне Мори Ленгору. Он заявлял, что эта игра была разработана как крайняя мера для решения проблемы: слишком много людей становились виновниками ДТП из-за незнания дорожных знаков и правил дорожного движения.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Сьерра-Леоне ежегодно на 100 000 человек приходится примерно 33 случая смерти в результате ДТП. Это в четыре раза выше, чем в Европе.

Когда игра "The Driver’s Way" только появилась, она стоила около 14 долларов и позволяла соревноваться до шести игроков. Игроки бросают специальные кубики, оформленные в цветах светофора, чтобы перемещать фишки в форме автомобилей по красочной игровой доске.

По мере продвижения по трассе игроки сталкиваются с симулированными реальными ситуациями. Так проверяются знания о правилах преимущества в движении, дорожных знаках, правилах безопасного вождения и так далее.

Также в игре предусмотрены случайные контрольные пункты, и если игрок отвечает неправильно, ему грозят имитированные штрафы.

В издании отметили, что после покупки игры кандидатам предстоит сдать стандартные экзамены по вождению. Также каждый кандидат должен будет пройти обязательные медицинские осмотры для проверки зрения и общей физической подготовки, чтобы убедиться в его способности безопасно управлять транспортным средством. Затем кандидаты должны сдать практический экзамен по вождению в присутствии экзаменатора.

В издании подчеркнули, что в 2026 году в Сьерра-Леоне стало гораздо больше водителей. Однако уровень смертности в ДТП остался примерно на прежнем уровне.

Что означает дорожный знак с символами "P+D" в белом квадрате

Ранее в Antyradio рассказали, что требует от водителей дорожный знак с символами "P+D" в белом квадрате. Его можно встретить в некоторых странах ЕС, включая Чехию.

Этот знак означает парковку, предназначенную исключительно для тех, кто намерен сразу же воспользоваться каршерингом (совместное использование автомобиля). Так власти европейских стран хотят поощрить водителей к совместным поездкам.

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