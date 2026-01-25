'Ничто и близко не сравнится': что известно о 'самом разрушительном истребителе' США

Соединенные Штаты официально начали инженерно-производственную разработку (EMD) первого американского истребителя шестого поколения F-47. Министерство ВВС США заключило соответствующий контракт с компанией Boeing в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет Wionews.
Проект направлен на создание пилотируемого истребителя-невидимки нового поколения, способного обеспечить превосходство США в воздухе на десятилетия вперед.
"Ничто в мире даже близко не сравнится"
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп назвал F-47 "самым разрушительным самолетом всех времен" и новым эталоном американской военной мощи.
"Ничто в мире даже близко не сравнится с ним, и он будет известен как F-47", – заявил Трамп.
Президент также обратил внимание на индекс самолета, иронично комментируя его название.
"Они назвали его 47. Если он мне не нравится, я сниму с него 47", – сказал Трамп со ссылкой на то, что именно он является 47-м президентом США.
Контракт с Boeing и этап разработки
Контракт с Boeing охватывает проектирование, испытания и производство ограниченного количества самолетов с возможностью перехода к низкосерийному начальному производству. По данным ВВС США, это поэтапный подход, который позволяет интегрировать передовые технологии и обеспечить оперативную готовность самолета.
F-47 разрабатывается как многоцелевой истребитель дальнего действия с акцентом на:
- малозаметность нового поколения,
- объединение сенсорных систем,
- возможность наносить удары на больших расстояниях современными ракетами,
- ведение как дальнего, так и ближнего воздушного боя.
Модульная архитектура самолета позволяет быстро обновлять системы, что обеспечивает его адаптивность к будущим угрозам.
Преимущество над F-22
Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что F-47 является существенным шагом вперед по сравнению с F-22. По его словам, новый истребитель будет иметь:
- большую дальность полета,
- более высокий уровень малозаметности,
- лучшую экономическую эффективность.
Ожидается, что F-47 станет ключевым элементом глобальной проекции силы США и обеспечения воздушного господства в течение следующих поколений.
Основа для F-47: испытания X-plane
Предпосылкой создания F-47 стали экспериментальные самолеты X-plane, разработанные в сотрудничестве с DARPA. Они налетали сотни часов, отрабатывая технологии малозаметности, автономные системы и новые операционные концепции.
Эти испытания подтвердили как летные характеристики, так и способность интегрировать сложные технологические решения, которые легли в основу нового истребителя.