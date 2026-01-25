'Ничто и близко не сравнится': что известно о 'самом разрушительном истребителе' США

Boeing получила контракт на разработку F‑47 – истребителя шестого поколения, который США позиционируют как новый стандарт воздушного господства.

Соединенные Штаты официально начали инженерно-производственную разработку (EMD) первого американского истребителя шестого поколения F-47. Министерство ВВС США заключило соответствующий контракт с компанией Boeing в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет Wionews.

Проект направлен на создание пилотируемого истребителя-невидимки нового поколения, способного обеспечить превосходство США в воздухе на десятилетия вперед.

"Ничто в мире даже близко не сравнится"

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп назвал F-47 "самым разрушительным самолетом всех времен" и новым эталоном американской военной мощи.

"Ничто в мире даже близко не сравнится с ним, и он будет известен как F-47", – заявил Трамп.

Президент также обратил внимание на индекс самолета, иронично комментируя его название.

"Они назвали его 47. Если он мне не нравится, я сниму с него 47", – сказал Трамп со ссылкой на то, что именно он является 47-м президентом США.

Контракт с Boeing и этап разработки

Контракт с Boeing охватывает проектирование, испытания и производство ограниченного количества самолетов с возможностью перехода к низкосерийному начальному производству. По данным ВВС США, это поэтапный подход, который позволяет интегрировать передовые технологии и обеспечить оперативную готовность самолета.

F-47 разрабатывается как многоцелевой истребитель дальнего действия с акцентом на:

малозаметность нового поколения,

объединение сенсорных систем,

возможность наносить удары на больших расстояниях современными ракетами,

ведение как дальнего, так и ближнего воздушного боя.

Модульная архитектура самолета позволяет быстро обновлять системы, что обеспечивает его адаптивность к будущим угрозам.

Преимущество над F-22

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что F-47 является существенным шагом вперед по сравнению с F-22. По его словам, новый истребитель будет иметь:

большую дальность полета,

более высокий уровень малозаметности,

лучшую экономическую эффективность.

Ожидается, что F-47 станет ключевым элементом глобальной проекции силы США и обеспечения воздушного господства в течение следующих поколений.

Основа для F-47: испытания X-plane

Предпосылкой создания F-47 стали экспериментальные самолеты X-plane, разработанные в сотрудничестве с DARPA. Они налетали сотни часов, отрабатывая технологии малозаметности, автономные системы и новые операционные концепции.

Эти испытания подтвердили как летные характеристики, так и способность интегрировать сложные технологические решения, которые легли в основу нового истребителя.

