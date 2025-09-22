Новый истребитель сможет развивать скорость свыше 2 Маха.

Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 для Военно-воздушных сил США. Первый полет самолета запланирован на 2028 год, пишет The War Zone.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин во время конференции Air & Space Forces Association раскрыл некоторые характеристики F-47. В частности, известно, что истребитель будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль (около 1852 километра) и сможет развивать скорость свыше 2 Маха (около 2450 км/ч).

В издании добавили, что новые истребители шестого поколения обеспечат увеличение оперативного радиуса действия как минимум на 25% по сравнению с существующими американскими истребителями. Какую скорость самолет сможет развивать без включения форсажа и с какой эффективностью, пока неизвестно.

Также журналисты ожидают, что F-47 будет обладать технологией стелс нового поколения, которая будет включать в себя значительно уменьшенную инфракрасную сигнатуру, в дополнение к низкой радиолокационной заметности.

В издании подчеркнули, что детали программы F-47 и конструкции самого самолета по-прежнему остаются строго засекреченными. По-прежнему существует только два официальных изображения самолета, которые, по словам представителей ВВС США, не обязательно полностью отражают его реальный вид в целях обеспечения оперативной безопасности.

Известно, что ВВС США планируют приобрести не менее 185 самолетов F-47, что соответствует его первоначальной концепции в качестве преемника F-22 Raptor. Ожидаемая стоимость одного истребителя пока не раскрывается, но согласно прошлым прогнозам она составляет примерно в три раза больше средней цены истребителя F-35 Joint Strike Fighter, или более 300 миллионов долларов, исходя из общедоступной информации, добавили в издании.

Кроме того, журналисты напомнили, что F-47 является лишь частью программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), которая включает не только сам истребитель, но и беспилотники боевой поддержки, новое оружие и другие секретные системы.

США могут построить несколько версий истребителя F-47

Ранее бывший помощник министра ВС США по вопросам закупок, технологий и логистики Эндрю Хантер рассказал, что Boeing может создать несколько версий истребителя F-47. Он видит различные версии самолета как часть одной программы.

Развитие F-47 видится более логичным путем для достижения целей, которые ставят перед собой США. Наиболее вероятным сценарием является создание последовательных производственных партий базового F-47, но с определенными отличиями.

