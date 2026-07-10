Блогер сравнил цены на новые и подержанные электромобили и был потрясен

Динамика падения цен на электромобили существенно отличается от того, что происходит в сегменте бензиновых автомобилей.

Покупка автомобиля на вторичном рынке – привычное явление. Многие украинские автовладельцы вообще никогда не покупали новую машину и всегда пользовались только подержанными. Это хороший способ приобрести качественную машину за разумные деньги. С другой стороны, если вы всё же купили авто в салоне, через 5 или 10 лет его всё ещё можно продать за неплохую сумму. Но когда речь идёт о подержанных электромобилях, с ними всё совсем иначе.

Британский автомобильный блогер, ведущий канал High Peak Autos, в недавнем видео проанализировал цены на подержанные электромобили и пришел к несколько ужасающему выводу. Автор отмечает, что в последние годы рынок пережил одну из самых сильных волн падения стоимости автомобилей.

По его словам, электромобили премиального сегмента потеряли десятки тысяч долларов в цене, благодаря чему покупатели на вторичном рынке получили возможность приобрести роскошные и мощные модели за значительно меньшие деньги.

Видео дня

В список самых выгодных моделей блогер включил BMW iX, Audi e-tron, Mercedes EQC, Skoda Enyaq, Jaguar I-Pace, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, Tesla Model X, Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Он объясняет, что большинство из этих автомобилей на момент выхода на рынок стоили от 50 до более 120 тысяч фунтов стерлингов, но сейчас их можно найти в несколько раз дешевле.

Особое внимание автор уделил Audi e-tron, которую назвал одной из самых выгодных покупок в Великобритании. По его словам, автомобиль за несколько лет подешевел более чем на 50 тысяч фунтов, хотя и по-прежнему предлагает качественный салон и высокий уровень комфорта. В то же время он предупреждает, что реальный запас хода этой модели существенно уступает заявленным характеристикам.

Среди семейных автомобилей блогер особо выделяет Skoda Enyaq и Hyundai Ioniq 5. Первую он называет одним из лучших универсальных электромобилей для семьи, а вторую – моделью, которая даже сегодня выглядит как концепт-кар, попавший в серийное производство.

Подводя итог, автор подчеркивает, что резкое падение цен не означает автоматически выгодную покупку каждого электромобиля. Он рекомендует внимательно оценивать техническое состояние машины.

"Вам нужно обращать внимание на состояние батареи, скорость зарядки, гарантию и программную поддержку", – подчеркнул он.

Проблемы с электромобилями

Как писал УНИАН, Норвегия стала одним из пионеров во внедрении электромобилей, и теперь большую часть рынка подержанных автомобилей составляют именно они. Однако старые модели, как показывает случай с Kia Soul 2015 года, могут иметь критически изношенные аккумуляторы, что резко снижает запас хода – иногда до 36–50 км.

Женщина после покупки такого автомобиля обратилась в суд, когда продавец отказался расторгнуть договор, и эксперты подтвердили серьезную деградацию аккумулятора. Суд аннулировал сделку и обязал вернуть деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: