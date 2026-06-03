Италия требует переименовать 'вольт', которым измеряют электрическое напряжение

Итальянцы говорят, что британцы исказили оригинальную фамилию, в честь которой была названа эта единица измерения.

Италия стремится вернуть букву "а" в название единицы измерения электрического напряжения и добиться, чтобы в международной системе она называлась не "вольт", а "вольта" – в честь итальянского ученого, который в 1800 году изобрел электрическую батарею. Об этом пишет издание Corriere della Sera, ссылаясь на инициативу правительства страны.

Как говорится в публикации, государственный секретарь по вопросам инноваций Алессио Бутти во время министерской встречи стран G7 по цифровым технологиям в Париже обратился к Международному бюро мер и весов, которое отвечает за определение единиц измерения на международном уровне. Организацию просят официально запустить процедуру по изменению названия единицы напряжения.

Отмечается, что нынешнее название "вольт" является исключением среди единиц измерения, названных в честь ученых. Например, ватт происходит от фамилии Ватт, ампер – от Ампер, ньютон – от Ньютон, а паскаль – от Паскаль. В то же время в случае с единицей измерения напряжения произошло странное сокращение. Итальянский ученый, который в 1800 году изобрел электрическую батарею, – это Алессандро Вольта. Именно в его честь назван "вольт", но буква "а" в конце фамилии почему-то потерялась.

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Издание предполагает, что сокращенная форма могла возникнуть под влиянием английского языка, где слова редко оканчиваются на открытую гласную. Возвращение буквы "а", как отмечается в материале, позволило бы привести название в соответствие с практикой, которая уже применяется в отношении других единиц измерения.

Италия уже начала многоэтапный процесс продвижения этой идеи. Сначала планируется изменить название на национальном уровне, после чего уведомить международные институты и заручиться поддержкой других государств. Окончательное решение может быть вынесено на голосование во время Генеральной конференции Международного бюро мер и весов, запланированной на октябрь 2026 года.

Комментируя инициативу, государственный секретарь по вопросам инноваций Италии Алессио Бутти подчеркнул, что речь идет о более широкой проблеме, чем просто языковой вопрос. Он подчеркнул, что речь идет о чествовании научного наследия Вольты, который является "одним из отцов современной науки".

Бутти напомнил, что именно работа Вольты "радикально изменила взаимоотношения человечества с электричеством и технологическим прогрессом".

Как отмечает издание, для Италии этот вопрос имеет и символическое значение, ведь в 2027 году исполнится 200 лет со дня смерти Алессандро Вольты.

Проблемы систем измерения

Как писал УНИАН, в 1999 году NASA потеряла космический зонд Mars Climate Orbiter во время попытки исследовать климат Марса. Во время выхода на орбиту планеты аппарат вошел в атмосферу слишком быстро, из-за чего был разрушен силой трения. Расследование показало, что причиной стала ошибка в расчетах траектории полета.

Проблема возникла из-за смешивания двух систем измерения: NASA использовало метрическую систему, а программное обеспечение подрядчика – компании Lockheed Martin – частично работало в имперских единицах. Импульс двигателей был рассчитан в фунт-сила-секундах вместо ньютон-секунд, что вызвало погрешность в 4,45 раза и в итоге привело к потере космического аппарата.

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