Зонд NASA разбился на Марсе из-за привычки американцев измерять 'ногами'

Нежелание американцев следовать общепринятым правилам привело к провалу научной миссии.

Достижения США в освоении космоса невозможно переоценить. Чего стоит одна только компания SpaceX с ее спутниковой связью Starlink! Однако, возможно, успехи Америки были бы еще более выдающимися, если бы американцы пользовались общепринятой системой измерений, а не средневековыми атавизмами.

Как пишет научный вестник IFL Science, однажды американцы потеряли космический аппарат только потому, что кто-то по привычке использовал архаичную систему измерения вместо метрической.

В 1999 году Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) планировало воспользоваться стратегическим "окном запуска", когда Марс и Земля находятся максимально близко, чтобы запустить исследовательский зонд к Красной планете. Аппарат под названием Mars Climate Orbiter должен был изучать марсианский климат.

План заключался в том, что зонд выйдет на орбиту Марса и начнет постепенно снижаться, тормозя в верхних слоях атмосферы в течение нескольких недель. Однако, когда аппарат действительно приблизился к Марсу, что-то пошло не так. Зонд слишком быстро опустился в атмосферу, и сила трения мгновенно разорвала его на куски.

Дальнейшее расследование показало, что причиной катастрофы стала ошибка в расчетах плана полета, которая, в свою очередь, возникла из-за использования инженерами не той системы измерения.

Как объясняет IFL Science, NASA использует Международную систему единиц, также известную как метрическая система. Однако в повседневной жизни, в том числе в коммерческом и военном секторах, американцы до сих пор используют так называемую имперскую систему измерения. Ту самую, где рост измеряют "ногами" (foot буквально означает "нога"), а объем жидкости – "бочками" (barrel – это бочка). Эта система досталась США в наследство от бывшей Британской империи, хотя сами британцы уже почти полностью от нее отказались.

Следовательно, все параметры Mars Climate Orbiter и планы его полета должны были рассчитываться именно в метрической системе. Однако программное обеспечение, предоставленное для этого полета частным подрядчиком (а это была корпорация Lockheed Martin), частично содержало расчеты в имперской системе. Импульс двигателей зонда был рассчитан в фунт-сила-секундах, а не в ньютон-секундах. Расхождение составило 4,45 раза, что вывело зонд на неправильную траекторию и в конечном итоге уничтожило его.

Странные правила жизни в США

Как писал УНИАН, использование архаичной системы измерения – лишь одна из многих вещей, которые удивляют иностранцев в США. Бывшая харьковчанка, которая уже много лет живет в Америке, составила целый список таких странных правил жизни в США.

По ее словам, иностранцев также сбивают с толку странный формат времени и даты, общественные туалеты с низким уровнем приватности, отсутствие стиральных машин во многих квартирах, цены без налогов на ценниках и другие вещи.

