Ванны и душевые кабинки уйдут в прошлое: новый формат набирает популярность

Современные тенденции в обустройстве жилья постепенно меняют представление о классической ванной комнате. Как пишет издание Newsweek, все больше людей отказываются от традиционных ванн и душевых кабин в пользу более минималистичных и функциональных решений.
Ванна – это релакс и отдых, но она требует больше времени и большего расхода воды. К тому же людям пожилого возраста или с определенными физическими ограничениями бывает трудно залезть в ванну и потом выбираться из нее.
Душевые кабины не позволяют насладиться отдыхом в горячей воде, но имеют свои преимущества. Принимать душ – это быстро и меньше расхода воды, а зайти в душевую кабину значительно проще, чем залезть в ванну.
Однако в настоящее время оба варианта постепенно теряют актуальность и могут уйти "на пенсию".
Новый подход к пространству
Сегодня все большую популярность приобретает безбарьерная версия душевой кабины. Она в целом воспроизводит классическую концепцию "быстро ополоснуться под струями воды", но имеет одно принципиальное отличие от классики. Речь идет о душевой кабине без привычного поддона, в котором проложены трубы водоотвода.
Вместо того, чтобы приподнимать душевую кабину над полом на 10–15, а то и 20 см, трубы для отвода воды монтируются непосредственно в пол. Такой формат предполагает отсутствие привычных бортиков и других визуальных барьеров. Вода свободно стекает по полу в узкий слив, а пространство ванной комнаты остается открытым и "воздушным".
Как отмечает Newsweek, подобные решения сразу делают дизайн значительно более современным. К тому же окончательно исчезает риск споткнуться о бортик, что часто случается с пожилыми людьми.
Скрытые риски и ошибки
В то же время за внешней простотой скрывается довольно сложная техническая реализация, требующая точности и профессионального подхода.
Одним из ключевых аспектов является правильный уклон пола – обычно в пределах 1–2%, чтобы вода беспрепятственно стекала в слив.
Особое внимание эксперты советуют уделять гидроизоляции. В материале подчеркивается, что некачественное выполнение этой работы может привести к проблемам, которые проявятся не сразу: влага может проникать под плитку или появятся неприятные запахи.
К тому же, как отмечает Newsweek, такие душевые лучше всего подходят для частных домов. Там у владельцев больше свободы в планировке и меньше рисков нанести вред другим.
А вот в многоквартирных домах ситуация сложнее. Во-первых, не всегда есть техническая возможность спрятать трубы водоотвода под пол. Во-вторых, даже незначительная утечка воды может вызвать проблемы для соседей, что влечет за собой финансовые и юридические последствия.
