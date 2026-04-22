Названы гуманные способы, помогающие избавиться от голубей на балконе.

Городские голуби любят гнездиться среди зданий, нередко выбирая для этого балконы, карнизы и чердаки. Такое соседство вам точно не понравится: птицы очень шумные, переносят множество болезней и могут занести к вам блох. Не говоря уже о том, что в местах их обитания накапливаются килограммы помета.

По этим причинам не рекомендуется подкармливать голубей возле зданий. Но если уже случилось так, что шумные пернатые облюбовали ваш дом, то есть несколько гуманных методы борьбы с ними. В таком случае вам точно будет интересно, как избавиться от голубей на балконе, не прибегая к жестокости. Большинство этих способов даже не требуют дорогих покупок.

Как прогнать голубей с балкона навсегда

Для гуманного отпугивания птиц многие люди используют блестящие предметы. Для этого можно нарезать фольгу на полоски, либо подвесить на веревки компакт-диски. Эти материалы создают блики на солнце, что не нравится птицам. Многие люди называют такой метод, как прогнать голубей с балкона, действительно рабочим.

Также можно попытаться помешать животным садиться на фасад. Простая защита от голубей на карнизе делается с помощью веревки или лески, туго натянутой на высоте примерно 10 сантиметров от поверхности. Пернатые не смогут приземлиться на нее и выберут другое место для посадки.

Существуют также ультразвуковые отпугиватели птиц. Они воспроизводят ультразвук, который слышен только пернатым и не нравится им. Впрочем, отзывы покупателей о такой технике смешанные: кому-то помогло, а кому-то нет. Более эффективными считаются отпугиватели, которые воспроизводят голос хищника. Услышав крик ястреба с динамика, голуби не захотят подлетать ближе.

Ещё одно средство от голубей на балконе, похожее на предыдущее, это чучело хищника. Если поставить макет орла или сокола, другие животные могут его испугаться и перестанут прилетать. Чтобы пернатые не привыкли, модель нужно периодически перемещать на новое место.

При желании можете испытать народные средства от голубей. Для этого фасад опрыскивают мятным или эвкалиптовым эфирным маслом. У данного метода есть недостаток - запахи быстро выветриваются, поэтому их часто нужно обновлять.

Самая надежная защита от голубей на балконе, которая работает на 100% - это антиприсадные шипы. Такая конструкция крепится на горизонтальную поверхность, не давая животным приземлиться. Не бойтесь, что птицы поранятся о шипы - они заранее видят препятствие и просто не садятся на него.

