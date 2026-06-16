Может прокладывать километровые шахты: в Китае создали 500-тонную буровую установку

Первые испытания установки прошли весной этого года.

В Китае создали 500-тонную вертикальную буровую установку Gangtie Jiliang. Она способна прокладывать километровые вертикальные шахты для добычи железной руды, пишет Libertatea.

Отмечается, что Gangtie Jiliang является первой в мире буровой установкой, способной прокладывать шурфы (вертикальная горная выработка) глубиной более 1000 метров в твердой породе. В этом заслуга технологии, вдохновленной конструкцией точилок для карандашей.

В издании поделились, что Gangtie Jiliang разработала китайская компания China Railway Construction Heavy Industry. Эта буровая установка оснащена сверлом с коническим хвостовиком диаметром 8,1 метра. Первые испытания начались весной этого года в рамках проекта по добыче железной руды.

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В издании подчеркнули, что Gangtie Jiliang решает важную проблему в горнодобывающей промышленности: ценные минеральные ресурсы находятся на все больших глубинах, а традиционные методы проходки скважин, такие как бурение и взрывные работы, являются медленными и опасными.

Конструктор системы бурения установки Кэ Вэй рассказал журналистам, что конструкция Gangtie Jiliang вдохновлена точилкой для карандашей. Вместо того чтобы устанавливать режущие инструменты перпендикулярно поверхности породы, они решили слегка наклонить их, что привело к снижению износа и повышению эффективности процесса бурения.

Руководитель проектной группы Дин Чжанфэй отметил, что еще одной серьезной проблемой было удаление отходов из вертикальной скважины глубиной свыше 1000 метров. Он поделился, что в итоге было решено создать систему вертикальной транспортировки, включающую вращающийся кольцевой коллектор, транспортную трубу длиной 25 метров и специальный лифт для отходов.

Еще одним препятствием было предотвращение обрушения свежевыкопанных стен. На больших глубинах давление, оказываемое грунтом и водой, может вызвать быструю деформацию шахты.

Инженеры протестировали несколько методов укрепления и остановились на системе заливного бетона, поддерживаемой независимым металлическим каркасом, что позволяет установке продолжать копать, пока бетон затвердевает.

В издании добавили, что в настоящее время установка используется только в одном проекте, однако ее разработчики планируют широко внедрить эту технологию.

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