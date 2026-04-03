Это может начаться уже скоро: Китай готовится к добыче полезных ископаемых в космосе

Разработана секретная дорожная карта, которая изменит будущее человечества к 2100 году.

Следующая большая волна добычи полезных ископаемых может произойти не в Амазонке, а на Луне и в поясе астероидов. Об этом сообщает EcoNews со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Как отмечается в материале, космическая вода, лед и стратегические минералы должны стать фундаментом для бурно развивающейся космической экономики. Академик Ван Вэй и его коллеги из Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации представили эту концепцию как путь к спасению Земли от ресурсного голода.

Триллионы долларов в небе

В основе предложения лежит простое утверждение: ресурсов в космосе чрезвычайно много. По данным китайских ученых, в Солнечной системе насчитывается примерно 1,3 миллиона известных астероидов. По мнению исследователей, "около 700 околоземных объектов каждый может содержать материалы стоимостью более 100 триллионов долларов".

Особую ценность представляет водный лед. По мнению ученых, он "так же важен, как и металл, поскольку его можно расщепить на кислород и водород, чтобы обеспечить воздух, топливо и питьевую воду". Это позволит не поднимать все запасы с Земли, что значительно удешевит полеты.

Этапы космической экспансии

Проект Tiangong Kaiwu (названный в честь энциклопедии XVII века) разделен на четыре большие волны:

До 2035 года: Детальное исследование ресурсов лунных полюсов и малых космических тел.

До 2050 года: Пилотная эксплуатация льда на Луне и добыча на астероидах вблизи Земли. Создание первых узлов дозаправки.

Около 2075 года: Расширение деятельности на Марс и главный пояс астероидов с переработкой руды прямо на орбите.

К 2100 году: Создание полной логистической сети, соединяющей Землю, Луну, Марс и даже регион Юпитера.

Ключевую роль будут играть "точки Лагранжа" – гравитационно сбалансированные зоны, где разместят склады и космические заправки.

Кроме того, по имеющимся данным, планируется создание цифровой инфраструктуры масштаба гигаватт для связи и отслеживания космического мусора.

Спасение или новая экологическая катастрофа

Ван Вэй в официальном отчете утверждает, что развитие космических ресурсов может облегчить "дефицит ресурсов, энергетические кризисы и загрязнение окружающей среды" на Земле. Это особенно актуально, поскольку спрос на литий для батарей и электромобилей может вырасти более чем в сорок раз.

Однако существуют значительные риски. Последние исследования предупреждают, что "сажа и другие ракетные выбросы в стратосфере могут нагревать воздух и замедлять восстановление озонового слоя". Также остается открытым вопрос орбитальной перегруженности, ведь уже сейчас в небе отслеживают около 40 000 обломков.

По мнению экспертов, главный вызов – юридический. Хотя Договор о космическом пространстве запрещает претендовать на суверенитет над планетами, национальные законы некоторых стран уже позволяют компаниям владеть тем, что они добыли.

Проекты Пекина

Напомним, Китай активно наращивает инвестиции в возобновляемую энергетику как внутри страны, так и за рубежом. Страна уже стала одним из мировых лидеров в производстве солнечных панелей и масштабном развертывании "зеленой" генерации. В частности, реализуется гигантский проект солнечных электростанций и стремительное увеличение их мощности, что укрепляет позиции на глобальном рынке чистой энергии.

Кроме того, китайские компании все активнее выходят на европейский рынок, предлагая не только оборудование, но и комплексные инвестиционные проекты – с генерацией, накоплением энергии и цифровой инфраструктурой.