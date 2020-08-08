Энергетический кризис: количество буровых установок в мире упало до рекордного минимума

Причиной стало рекордное падение потребления нефти из-за пандемии коронавируса.

Количество действующих буровых установок в мире в июле снизилось до рекордного минимума.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

"В среднем в прошлом месяце в мире работало 1030 установок против 1073 в июне. При этом июльский уровень на 1208 меньше показателя за этот же месяц прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в США количество установок в июле сократилось на 19 относительно предыдущего месяца - до 255.

"На Ближнем Востоке количество буровых упало на 28 - до 315 (минимум с апреля 2012 года), в Азиатско-тихоокеанском регионе - на 4, до 193, в Африке - на 4, до 56 (самый низкий уровень с июня 2009 года), в Европе - на 5, до 105 (минимум с апреля прошлого года)", - подчеркивает издание.

Между тем в Канаде показатель увеличился на 14 - до 32 буровых, в Латинской Америке - на 3, до 74.

Как сообщал УНИАН, в марте цены на нефть начали падать на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.

Все это стало причиной того, что 20 апреля цена американской нефти марки WTI упала на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до отрицательного значения в -38,40 доллара за баррель.

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