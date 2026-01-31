Эти 12 фраз, которые говорили ребенку, влияют на самооценку во взрослом возрасте, - психологи

Психолог Мишель Голдман отмечает, что эти фразы могут повлиять на то, как мы видим себя, чувствуем себя и относимся к себе.

Взрослые считают, что любые детские травмы или трудности являются давней историей и им никогда не придется к ним возвращаться. Однако ваш детский опыт может влиять на вас еще долго после того, как вы покинули родительское гнездо – и это включает то, что вы неоднократно слышали от людей в вашей жизни, включая родителей, бабушек и дедушек, учителей и тренеров, пишет Parade.

В статье указывается, что существует выражение: "Палки и камни могут сломать мои кости, но слова никогда не смогут меня обидеть". И хотя это может быть правдой в отношении издевательств и оскорблений на детской площадке, слова имеют значение, особенно если эти слова произносят те люди, которые должны защищать ребенка.

"То, что мы слышим, взрослея, может глубоко повлиять на то, как мы видим себя, чувствуем себя и относимся к себе. Комментарии, которые мы слышим в детстве или подростковом возрасте, влияют на наши убеждения, и мы считаем их правдивыми в отношении [себя]", – рассказала психолог Мишель Голдман.

Чтобы пролить больше света на эту тему, доктор Голдман вместе с тремя другими психологами собрала 12 фраз из детства, которые могут негативно повлиять на самооценку во взрослом возрасте:

1. "Посмотри, до чего ты меня довел!"

Услышав эту фразу от взрослого, которого уважает ребенок, он может вырасти с низкой самооценкой. Все потому, что взрослый дает понять, что он виноват в его проблемах.

"Даже если ребенок каким-то образом виноват, не стоит его обвинять или разговаривать с ним таким образом. Ребенок может интерпретировать это как "я плохой" или "я все порчу", – пояснила Голдман.

2. "Ты должен это пережить"

Взрослые, которые не могут справиться с негативными эмоциями ребенка, часто говорят эти слова, но доктор Голдман предупреждает, что это эмоционально неправомерно.

"Это означает, что любые эмоции, которые испытывает ребенок, являются "ложными" или "неправильными". Возможно, это можно интерпретировать как "Мои эмоции слишком сильны". Это легко можно превратить в "Я слишком сильный"", - рассказала психолог.

3. "Ты такой драматичный"

Голдман говорит, что дети часто слышат это, когда выражают эмоции, но в долгосрочной перспективе эта фраза подрывает их самооценку.

4. "Детей следует видеть, а не слышать"

"Эта фраза учит детей, что их внутренний мир является неудобным или деструктивным. Когда ребенок узнает, что выражение своего мнения приводит к неодобрению или отстранению, он часто приспосабливается, становясь тихим, покладистым и непритязательным", – утверждает психолог Бриттани Макгиган.

5. "Я привел тебя в этот мир и могу забрать тебя из него"

Еще одна классическая фраза, которая является неправильной по всем возможным причинам.

"Эта фраза вносит страх и доминирование в отношения между родителями и детьми, а не безопасность. Даже если она сказана в шутку, она передает, что власть является абсолютной и не подлежит сомнению. Дети, воспитанные с таким посланием, часто вырастают взрослыми, которые борются с ограничениями, особенно с авторитетными лицами, и которые путают покорность с безопасностью", – пояснила Макгиган.

6. "Ты в порядке"

Эту фразу повторяют много раз, например, на детской площадке, когда ребенок падает. Обычно это делается с благими намерениями. Проблема заключается в том, что ребенок часто явно переживает, и здесь есть тяжелый для восприятия подтекст.

"Эта фраза обычно отражает переполненное чувствами [состояние] того, кто ухаживает за ребенком, а не реальность ребенка. Со временем, когда детям говорят, что с ними "все в порядке", хотя это не так, они учатся отключать свои эмоциональные сигналы", – предупредила Макгиган.

7. "Ты ничего не умеешь делать правильно"

От одного только прочтения этой фразы может перехватить дыхание. Или же, к сожалению, она может напоминать о прошлом, которое до сих пор влияет на вашу самооценку.

"Когда наши способности ставятся под сомнение или унижаются, особенно когда мы еще развиваемся и пытаемся делать что-то впервые, это вызывает сомнения в себе. С возрастом мы все чаще ставим под сомнение себя и недооцениваем свою способность справляться со стрессовыми факторами и решать проблемы, что связано с самооценкой", – отметила психолог Джина Радиче-Велла.

8. "Ты плохой или плохая"

Использование этой фразы, вероятно, больше свидетельствовало о неправильном толковании слова "плохой" взрослыми, чем о твоих поступках.

"Дети быстро воспринимают эту негативную оценку как показатель своей ценности как личности, поскольку им трудно отличить себя от своего поведения – для них это одно и то же", – рассказала Радиче-Велла.

9. "Почему ты не можешь быть таким, как..."

Сравнения крадут радость и, как оказывается, самооценку.

"Родители часто впадают в сравнение своих детей, отмечая различия между братьями и сестрами или другими детьми. Однако, если это повторяется в течение длительного времени и в разных ситуациях, ребенок, вероятно, воспримет такое сравнение как признак того, что он недостаточно хорош и должен быть больше похожим на кого-то другого", – отметила психолог.

10. "Я разочарован в тебе"

Или, возможно, ты слышал фразу: "Я не зол, просто разочарован", и она глубоко тебя задела.

"Это очень тяжело и может вызвать эмоциональную растерянность. Обычно люди не гордятся тем, что разочаровывают родителей и опекунов, и это может вызвать стыд и вину – две эмоции, которые глубоко проникают в душу", – констатирует психолог Мишель Лено.

11. "Ты должен знать лучше"

К сожалению, эта фраза остается распространенной и сегодня, и это не хорошо.

"Некоторые родители повторяют это снова и снова, не давая никаких объяснений. Это означает, что ребенку не разрешается делать ошибки, которые не соответствуют тому, чему его научили. Это может запутать детей, особенно учитывая, что они, как правило, более импульсивны, чем взрослые, и им трудно осознать свои проступки", – пояснила Лено.

12. "Такие люди, как мы, не могут этого сделать"

Возможно, это с самого начала лишило вас энтузиазма, и вы остались разочарованными уже во взрослом возрасте.

"Семьи, безусловно, могут переносить свои страхи на детей. Такие высказывания могут повлиять на уверенность в себе и привести к групповому мышлению вместо индивидуального принятия решений. Ребенок, которого бомбардировали такими высказываниями, может отказываться от возможностей из-за опасений потерпеть неудачу", – считает Лено.

