Не просто привычка: психологи объяснили, почему вы 'наматываете круги', когда говорите по телефону

Такая активность связана с тем, как ваш мозг обрабатывает информацию.

Замечали ли вы, что ходите по дому во время разговора по телефону? Вы, наверное, и не осознаете, почему наматываете круги, но у психологов есть на это ответ.

Как пишет ресурс Your Tango, такая активность связана с тем, как ваш мозг обрабатывает информацию. Дело в том, что он нуждается в движении для обработки информации без визуальных подсказок.

Во время личного разговора ваш мозг получает визуальные сигналы от собеседника, и это помогает вам обрабатывать то, что он говорит. Доктор психологических наук из Чикагской школы профессиональной психологии Кен Фогель сказал журналу Men's Health, что когда кто-то рядом, вы не единственный, кто переживает эти эмоции во время разговора. Они передаются от одного собеседника к другому.

Поэтому на самом деле хождение по комнате дает вашему мозгу возможность не только "передавать" визуальные сигналы, но и получать те, которые вы не получаете от человека на другом конце провода.

Автор контента Кайл Кокс объяснил, что мозг нуждается в физическом движении, чтобы обрабатывать вербальный разговор в режиме реального времени на полную мощность. Это называется "моторным вовлечением".

Исследование 2014 года также выявило прямую связь между ходьбой и творческим мышлением. Выяснилось, что некоторым людям действительно нужны почти бездумные движения, чтобы дать мозгу пространство для обработки информации и генерации идей.

Здесь можно провести аналогию и с активной жестикуляцией во время телефонного разговора. Казалось бы, какой в этом смысл, ведь собеседник вас не видит?! Но, как и в случае с хождением по комнате, это приносит больше пользы человеку, который двигается, чем тому, который находится "на другой стороне".

