Фразы, которые нельзя говорить другу: эксперты предостерегли от незаметных ошибок

Пассивно-агрессивные фразы, брошенные мимоходом, точно не укрепят ваши отношения.

Дружба – один из важнейших источников душевного спокойствия, радости и поддержки. Но часто даже самую теплую дружбу могут испортить неосторожные фразы, показывающие пренебрежение мнением и чувствами друга. Издание Huffpost собрало мнения психологов о том, каких фраз в общении следует избегать, чтобы не обидеть друга.

"Ого, хорошо тебе!" Подобные фразы не слишком хорошо маскируют чувства обиды, зависти или ревности, когда друг делится какими-то успехами или приятными событиями своей жизни. Поэтому, если друг похвастался повышением на работе, стоит поздравить его с тем, что его усилия получили вознаграждение, а не выражать зависть в пассивно-агрессивных фразочках.

"Делай, что хочешь". Это может быть похоже на выражение поддержки, но также за подобными фразами часто маскируется раздражение от того, что друг не согласен с вашим мнением. Если вы разошлись во мнениях, лучше это признать откровенно, а не прибегать к сарказму или пассивной агрессии.

"Успокойся, это была шутка!" Если на ваши шутки обижаются, то проблема в шутках, а не в друзьях. Конечно, бывают и откровенно неудачные шутки, которые не имели целью кого-то обидеть. Но точно не стоит сознательно упаковывать претензии в форму шутки и выдавать другу.

"Ты слишком бурно на это реагируешь". Если человек действительно на что-то бурно реагирует, это свидетельствует о том, насколько ситуация кажется ему важной. Принижать реакцию друга – все равно, что принижать его мнение.

"Похоже, тебе все равно, что я думаю". Такая фраза является плохо скрытой попыткой вызвать у друга чувство вины и стыда. Психологи советуют выражать свое недовольство прямо, хотя и сдержанно. Но точно не в завуалированной форме.

