Эти 4 даты рождения находятся под особой защитой Вселенной

Замечали ли вы когда-нибудь, что в опасные моменты вас словно прикрывает невидимый щит? Это может быть не случайностью.

Чувствовали ли вы когда-нибудь, что вас защищают какие-то скрытые силы? Если да, то знайте: это ваши собственные планеты-покровители. Именно они оберегают вас от любых негативных вибраций, плохой энергии и даже от людей, которые пытаются нарушить ваш покой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вам стоит узнать о датах рождения, которые находятся под особым покровительством планет. Это поможет вам лучше умилостивить небесные тела и проявить свою благодарность, пишет The Times of India. Ведь эти скрытые силы никогда не просят вас о "спасибо", но ваша обязанность (и в ваших же интересах) – сделать их счастливыми.

Видео дня

Какие даты рождения так благословлены планетами

Числа рождения: 1, 10, 19, 28

Вами управляет Солнце, король всех планет.

Как вы думаете, если вами правит сам король планет, можете ли вы остаться без защиты? Конечно, вы будете защищены в любом случае. Когда вы находитесь под влиянием одной из самых мощных планет, ничто не может причинить вам вреда.

Солнце дарует защиту от негативных энергий, сглаза и недоброжелателей. Вам необходимо радовать свою правящую планету и проявлять благодарность.

Совет: Просыпайтесь рано утром и каждый день предлагайте воду Господу Сурье (Богу Солнца), чтобы умилостивить его.

Числа рождения: 9, 18, 27

Вами управляет Марс, огненная планета с энергией воина.

Неужели вы думаете, что такая планета не защитит вас? Это не так. Вы находитесь под влиянием самой смелой из планет, и она обеспечит вам защиту в любой ситуации, если вы будете ежедневно выражать ей свою признательность.

Совет: Усиливайте энергию Марса через поклонение. Вы можете делать это, ежедневно читая Хануман Чалису (священный гимн).

Числа рождения: 3, 12, 21, 30

Вами управляет Юпитер, Гуру (наставник) всех божеств.

Когда вами управляет сам Гуру, чего вы можете ожидать, кроме спасения из трудных ситуаций? Вам стоит быть благодарными за то, что вашей правящей планетой является Юпитер. Вы получаете бесплатное руководство, защиту, а ваш Гуру устраняет все препятствия из вашей жизни, даже не давая вам узнать о них.

Совет: Вы должны поклоняться ему и каждый день говорить "спасибо" своему Гуру. Чтобы умилостивить его, рекомендуется поклоняться банановому дереву каждый четверг.

Числа рождения: 8, 17, 26

Вами управляет Сатурн (Шани), планета кармы, справедливости и дисциплины.

Хотя он относится к зловредным планетам, вы должны знать: когда Сатурн берет кого-то под защиту, никакой сглаз и негатив не могут коснуться этого человека. Вам повезло, что он – ваша правящая планета.

Однако есть одно неизменное условие: пока он является вашим опекуном, вы обязаны идти путем праведности, поскольку Сатурн ни в коем случае не приемлет несправедливости. Если вы чувствуете защиту, причина именно в нем, и вы всегда должны быть за это благодарны.

Совет: Рекомендуется посещать храм Шани каждую субботу и зажигать лампаду с горчичным маслом под деревом пипал (священная смоковница).

Ранее УНИАН сообщал про 3 даты рождения, чьи обладатели принадлежат другой эпохе.

Вас также могут заинтересовать новости: