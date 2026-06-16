Как выбрать 'счастливый цветок' для дома по дате рождения: ответ нумерологов

Дата рождения может быть связана с определенными растениями, которые символизируют гармонию, удачу и благополучие. Издание The Times of India рассказало, как выбрать идеальный цветок-талисман для дома, чтобы этот зеленый оберег приносил семье финансовый успех и психологический комфорт.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа
Вашим астрологическим покровителем является Солнце, а главным талисманом среди растений назван подсолнечник. Он символизирует рост, успех и уверенность, а также способен привлекать в жизнь талант.
Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа
Эти люди находятся под покровительством Луны. Лучшим выбором для них станет жасмин самбак, который символизирует мир и чистоту. Цветок помогает снять стресс, а также может создать в доме эмоциональный баланс и гармонию.
Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа
Вашей жизнью управляет Юпитер, а главным счастливым растением считается желтая ромашка. Она символизирует новое начало, счастье и энтузиазм и наполняет жилое пространство положительной энергией.
Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа
Эта цифровая серия находится под влиянием Раху. Идеальным зеленым оберегом для таких людей названа гортензия. Она символизирует понимание и мир и способна создавать в жилом пространстве особую гармоничную атмосферу.
Рожденные 5, 14 и 23 числа
Для представителей этих дат, находящихся под покровительством Меркурия, главным счастливым растением назван лотос. Он символизирует богиню Лакшми – олицетворение денег, богатства и процветания, а его присутствие в доме способно приносить в жизнь счастье и приумножать талант.
Родившиеся 6, 15 и 24 числа
Эти даты находятся под влиянием Венеры. Главным счастливым растением для их представителей признана пион. Она символизирует любовь, заботу, гармонию и мир, а украшение ею дома помогает извлечь из цветка максимальную пользу.
Родившиеся 7, 16 и 25 числа
Людьми, родившимися в эти дни, управляет Кету. Их главным растительным символом является спатифилум. Он олицетворяет мир, чистоту и безмятежность, что чрезвычайно важно для тех, кто занимается медитацией и йогой.
Родившиеся 8, 17 и 26 числа
Эти даты находятся под покровительством Сатурна. Главным счастливым растением для их представителей названа орхидея. Она символизирует достоинство, силу, авторитет и глубину, а также помогает своим владельцам почувствовать королевское величие.
Родившиеся 9, 18 и 27 числа
Ваш знак подчиняется энергетике Марса, а лучшим талисманом для дома является роза. Она символизирует интенсивные эмоции, страстную любовь и глубокие желания, идеально резонируя с характером своих владельцев.
Подробнее о растениях, которые могут украсить ваш двор
Ранее УНИАН писал о том, как выбрать лучшие цветы для сада, которые могут самостоятельно размножаться семенами. Среди них – не самые известные сорта трав и цветов, способные оживить сад и придать ему очарования. При этом они станут прекрасной основой для бордюрных композиций.
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