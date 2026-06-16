Как выбрать 'счастливый цветок' для дома по дате рождения: ответ нумерологов

Правильно выбранное растение может придать уверенности, помочь обрести эмоциональное равновесие и не только.

Дата рождения может быть связана с определенными растениями, которые символизируют гармонию, удачу и благополучие. Издание The Times of India рассказало, как выбрать идеальный цветок-талисман для дома, чтобы этот зеленый оберег приносил семье финансовый успех и психологический комфорт.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа

Вашим астрологическим покровителем является Солнце, а главным талисманом среди растений назван подсолнечник. Он символизирует рост, успех и уверенность, а также способен привлекать в жизнь талант.

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Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа

Эти люди находятся под покровительством Луны. Лучшим выбором для них станет жасмин самбак, который символизирует мир и чистоту. Цветок помогает снять стресс, а также может создать в доме эмоциональный баланс и гармонию.

Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа

Вашей жизнью управляет Юпитер, а главным счастливым растением считается желтая ромашка. Она символизирует новое начало, счастье и энтузиазм и наполняет жилое пространство положительной энергией.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа

Эта цифровая серия находится под влиянием Раху. Идеальным зеленым оберегом для таких людей названа гортензия. Она символизирует понимание и мир и способна создавать в жилом пространстве особую гармоничную атмосферу.

Рожденные 5, 14 и 23 числа

Для представителей этих дат, находящихся под покровительством Меркурия, главным счастливым растением назван лотос. Он символизирует богиню Лакшми – олицетворение денег, богатства и процветания, а его присутствие в доме способно приносить в жизнь счастье и приумножать талант.

Родившиеся 6, 15 и 24 числа

Эти даты находятся под влиянием Венеры. Главным счастливым растением для их представителей признана пион. Она символизирует любовь, заботу, гармонию и мир, а украшение ею дома помогает извлечь из цветка максимальную пользу.

Родившиеся 7, 16 и 25 числа

Людьми, родившимися в эти дни, управляет Кету. Их главным растительным символом является спатифилум. Он олицетворяет мир, чистоту и безмятежность, что чрезвычайно важно для тех, кто занимается медитацией и йогой.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа

Эти даты находятся под покровительством Сатурна. Главным счастливым растением для их представителей названа орхидея. Она символизирует достоинство, силу, авторитет и глубину, а также помогает своим владельцам почувствовать королевское величие.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа

Ваш знак подчиняется энергетике Марса, а лучшим талисманом для дома является роза. Она символизирует интенсивные эмоции, страстную любовь и глубокие желания, идеально резонируя с характером своих владельцев.

Подробнее о растениях, которые могут украсить ваш двор

Ранее УНИАН писал о том, как выбрать лучшие цветы для сада, которые могут самостоятельно размножаться семенами. Среди них – не самые известные сорта трав и цветов, способные оживить сад и придать ему очарования. При этом они станут прекрасной основой для бордюрных композиций.

Также опытные садоводы назвали 6 лучших многолетников. В отличие от однолетников, после укоренения они будут возвращаться год за годом без особых дополнительных усилий. Некоторые растения, такие как ромашки, даже размножаются самостоятельно.

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