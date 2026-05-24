Как выбрать лучшие цветы для сада, которые могут насеятся самостоятельно

Самосевные цветы и травы можно подсаживать в бордюрные композиции.

Самосеющиеся растения – незаметные и важные элементы большинства садов. Они вписываются в бордюрные композиции и остаются привлекательными круглый год. Кроме того, в таком случае сама природа становится дизайнером вашего сада, помогая создать декоративные уголки. Немаловажно, что в результате самосева выживают только самые крепкие семена, из которых растут здоровые растения.

Эксперты рассказали журналу Homes and Gardens, какие растения будут хорошо размножаться самосевом на вашем участке. Среди них не самые известные сорта трав и цветов, которые могут оживить сад и внести в него очарование.

Один из таких цветов - весеннецветущая аквилегия обыкновенная (Aquilegia vulgaris). Известная также как водосбор или орлики, эта красавица со своими колокольчатыми соцветиями легко заполняет пробелы в бордюрах и дорожках благодаря своей способности к самосеву.

"С апреля по июнь аквилегия образует нежные, поникающие цветки над мягкими кустиками ажурной листвы. Цветки меняют цвет и форму из-за перекрестного опыления, образуя уникальные, часто непредсказуемые гибридные цветы", – говорит эксперт по растениям Элин Харрисон.

Это растение для сказочного сада прекрасно себя чувствует во влажных местах с рассеянной тенью в зонах морозостойкости USDA 3-9, в большинстве типов почв.

Муленбергия капиллярная – это густорастущая, быстрорастущая трава, образующая летом множество тонких зеленых листьев, которые осенью покрываются пышными розовыми метелками и сохраняются до зимы. Это одна из лучших декоративных трав для зимнего оформления. Она изящно сочетается с другими травами и другими почвопокровными растениями, предпочитающими полное солнечное освещение.

"Осенью она образует розовые, похожие на облака, соцветия и мягко самосеется, не проявляя агрессивности. Муленбергия неприхотлива и засухоустойчива, что делает ее идеальным вариантом для заполнения пространства и добавления текстуры", – говорит эксперт по растениям Никки Брунер.

Достигая высоты 1 м и ширины 50 см, эта солнцелюбивая трава благодаря своей способности к самосеву и разветвленной сети подземных корневищ, легко вплетается в посаженный бордюр.

Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium) или североамериканский дикий овес – излюбленное дизайнерское растение, отличающееся листьями, похожими на бамбук, и характерными плоскими соцветиями светло-коричневого цвета, ниспадающими с дугообразных стеблей высотой 1 метр в конце лета.

Эти декоративные злаки осенью приобретают пурпурный оттенок, а зимой отмирают. Листопадная злаковая трава, быстро заполняющая пустые места в посевах, является кормовым растением для личинок бабочек, а также источником пищи для мелких млекопитающих и птиц.

"Это замечательная декоративная трава для приморских садов и садов в полутени. Она быстро разрастается и образует прекрасные, поникающие, поэтичные семенные головки, которые шепчут на ветру", – говорит ландшафтный архитектор Стасилин Фельдман.

Это растение хорошо переносит как полное солнце, так и полутень, предпочитает влажные или сырые условия и прекрасно растет в зонах морозостойкости USDA от 5 до 9.

Если вы ищете высокое, эффектное многолетнее растение, идеально подходящее для заполнения бордюра и не требующее особого ухода, обратите внимание на зизию золотую (Zizia aurea), или золотистую зизию Александра. Вырастая до 91 см в высоту, эти яркие цветы обладают некоторой дикой природой, образуя целые облака крошечных ярко-желтых соцветий на блестящих перистых листьях.

"С апреля по июнь растение образует грозди ярко-золотисто-желтых цветов над густой зеленой листвой, придавая саду ощущение луга в начале сезона", – объясняет Элин.

Его способность к естественному самосеву на открытых пространствах и вдоль краев сада помогает смягчить переходы между посадками и со временем создать более пышный и ухоженный ландшафт. Идеально подходит для зон 3–8, для выращивания на солнце или в полутени, на умеренно влажной или хорошо дренированной почве. Эти луговые цветы – незаменимый выбор для оформления сада дикими цветами и для новейшего тренда в мозаичной посадке.

Декоративная трава Festuca glauca, образующая кусты, неприхотливая и радующая глаз круглый год, обладает всеми качествами, которые делают ее привлекательной. Благодаря своей нежной серебристо-голубой листве и легкому самосеву, это солнцелюбивое многолетнее растение создает красивый, быстрорастущий контраст с другими растениями.

Эта трава подходит для выращивания в зонах морозостойкости USDA 4-8 и обильно цветет на песчаных и суглинистых почвах под прямыми солнечными лучами. Если дать цветам полностью созреть, вокруг материнского растения образуются всходы.

Напомним, что некоторые многолетние растения будут расти и процветать в саду при минимальном уходе и даже практически без полива. Среди них обыкновенные ромашки, которых достаточно один раз укоренить на постоянном месте, чтобы любоваться их цветами из года в год.

