Недавно в киевском концерт-холле Caribbean Club известный ведущий, шоумен и соучредитель Национальной музыкальной премии YUNA Павел Шилько, он же DJ Паша, отпраздновал свой день рождения. В честь этого события состоялся трибьют-концерт, посвященный творчеству Джорджа Майкла.

Хиты легендарного британского исполнителя спели украинские звезды и молодые исполнители. Среди участников шоу были группа "Братья Гадюкины", пианист Евгений Хмара, певицы Lida Lee и Мила Нитич, певцы Павел Табаков и Kishe. Также свои версии песен Джорджа Майкла презентовали Super Sonya (бывшая фронтвумен группы The Erised), Michael Soul, Катя Гулий, Виктория Олизе, Ярослав Радионенко и Dima Libra. В одном из номеров принял участие и сам именинник вечера DJ Паша.

Среди исполненных песен были Careless Whisper, Jesus To A Child", "Freedom", "DON'T Let The Sun Go Down On Me" и другие. Инструментальное сопровождение на концерте обеспечивали музыканты Kaska Records Band.

Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление "Братьев Гадюкиных". В качестве материала для себя они выбрали песню "Star People" - один из хитов 90-ых в репертуаре британской поп-звезды. В процессе исполнения "Гадюкины" замиксовали песню Джорджа Майкла с собственным суперхитом "Карпаты проиграли в футбол".

"George Michael Tribute Show" стало очередным проектом из серии трибьют-концертов, которые DJ Паша устраивает уже на протяжении более 10 лет. В разные годы состоялись подобные концерты, посвященные The Beatles, Queen, ABBA, Nirvana и другим мировым звездам.

"Трибьюты, которые я делаю уже много лет, это не только повод вспомнить мировые образцы поп-культуры. Это еще и шанс для украинских исполнителей показать себя аудитории под неожиданным углом. А для молодых музыкантов - потренировать свое умение работать перед публикой. Почти все топовые украинские поп-звезды современности - от Юлии Саниной и Тины Кароль до MONATIK - принимали в свое время участие в наших трибьют-шоу", - объясняет значение своего проекта DJ Паша.

Автор: Диана Могилевич