И свежие фрукты, и сухофрукты могут быть частью здорового питания, однако есть важные нюансы.

И свежие фрукты, и сухофрукты могут быть частью здорового питания. На какие важные нюансы стоит обратить внимание при выборе между фруктами и сухофруктами, и в чем их преимущества для организма, объясняет портал verywellhealth.com.

Свежие фрукты - самый полезный вариант

Богатство питательных веществ. Поскольку свежие фрукты не подвергаются обработке, они сохраняют свои исходные питательные вещества и ферменты.

Более гидратирующие . Свежие фрукты на 80–90% состоят из воды.

Видео дня

Меньше калорий и сахара. Так, средняя калорийность сухофруктов - 250–300 ккал, в то время как свежих фруктов – 30-90 ккал. Также, например, в 100 граммах свежих яблок содержится 10 граммов сахара, а в том же количестве сушеных яблок — 57 граммов.

Без добавок . В свежих фруктах нет добавленного сахара и консервантов, в отличие от некоторых сухофруктов.

Целостность питательных веществ. В то же время процесс дегидратации сухофруктов может привести к разрушению таких питательных веществ, как витамин С.

Более высокая сытость, что, в свою очередь, может снизить потребление калорий и риск ожирения и диабета.

Более медленное пищеварение : высокое содержание воды в свежих фруктах замедляет опорожнение желудка, способствуя лучшему усвоению питательных веществ.

Сухофрукты тоже полезны для здоровья

Высокое содержание антиоксидантов . На порцию в 30 г они содержат больше клетчатки и антиоксидантов, чем свежие фрукты, благодаря более высокому содержанию полифенолов (фенолов, флавоноидов, каротиноидов, фитоэстрогенов).

Более высокое качество питания. Регулярные потребители сухофруктов, как правило, питаются более качественно (потребляют больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, морепродуктов и других растительных источников, чем в среднем) и получают больше клетчатки и калия, утверждают исследования.

Меньше рисков для здоровья . Ученые утверждают, что люди, регулярно употребляющие сухофрукты, имеют более низкий индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление.

Профилактика диабета . Согласно некоторым исследованиям, питательные вещества, такие как магний, калий и кальций, содержащиеся в сухофруктах, могут снизить риск развития диабета 2 типа и способствовать регуляции уровня сахара в крови.

Контроль уровня сахара в крови . Исследования показывают, что растворимая клетчатка в сухофруктах замедляет всасывание сахара, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови.

Удобство и длительный срок хранения, что делает их легким и удобным перекусом.

Кому следует избегать сухофруктов?

Большинство людей могут употреблять сухофрукты в умеренных количествах, но некоторым следует проявлять осторожность или вообще избегать их.

Это, в частности, люди с проблемами с диабетом, (поскольку сухофрукты содержат концентрированные сахара, которые могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови), люди, контролирующие свой вес и те, у кого есть чувствительность к сульфитам (некоторые сухофрукты содержат сульфиты для сохранения цвета и вкуса).

Ранее УНИАН рассказывал, когда лучше есть яблоки, чтобы получить максимальную пользу.

Вас также могут заинтересовать новости: